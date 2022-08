Seis de cada 10 docentes pararon este miércoles en San Juan

Esta convocatoria, si bien se realizó a nivel nacional, tuvo así en este inicio de jornada un alto acatamiento en la provincia, que viene registrando varias jornadas de medidas de fuerza este año, concentradas en el reclamo salarial que se encendió entre mayo y junio, conflicto que fue resuelto luego de que el Gobierno provincial concediera un significativo aumento en julio.

La medida de fuerza también pone en el tapete la representación de UDAP, cuestionada por el movimiento de Autoconvocados que apareció en el último reclamo con alto perfil, convocando a los paros y haciendo multitudinarias marchas por el centro y alrededores del Cívico. En este caso, se dieron cadenas de mensajes en redes sociales para apoyar la medida, en solidaridad con la causa de los maestros de todo el país pero aclarando que no se movilizaron por el pedido de UDAP. Queda poco claro cuáles docentes sanjuaninos que pararon este miércoles lo hicieron por pedido sindical y cuáles con este {ultimo argumento.

Lo cierto es que este primer relevamiento da cuenta de que 6 de cada 10 maestros sanjuaninos no fueron a dar clases hoy. Consultada por Tiempo de San Juan, la ministra de Hacienda, Marisa López, dijo que correspondería el descuento del día, no obstante no se ha confirmado esta sanción todavía.

Según comunicó oportunamente UDAP, el paro se basa en estos reclamos:

1-Trimestralización y aumento de emergencia a las/los Jubiladas/os docente de las 11 provincias de cajas transferidas.

2-Apertura de paritarias provinciales

3-Resolución urgente de los conflictos en las provincias de Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes.

4-No a la criminalización de la presta social, solidaridad con los compañeros de ATECh (Chubut) y ADOSAC (Santa Cruz)

5-Absolución de Santiago Goodman.