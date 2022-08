Paro de UDAP: ¿les descontarán el día a los docentes?

"Eso hay que verlo como es la forma de convocatoria de UDAP. Seguramente deberá hacer la notificación en el Ministerio de Trabajo y se verá", respondió la secretaria de Educación provincial, Ana Sánchez, sobre si habrá o no descuento del día a los docentes que adhieran al paro convocado por UDAP para este miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo. El sindicato local anunció que se pliega a una medida nacional dispuesta por CTERA .

Con los paros de junio que se dieron por los docentes autoconvocados aún tibios y la inflación galopante que no encuentra solución, la cuestión salarial está una vez más en el tapete. Las razones que esgrime CTERA para parar esta semana son la apertura de las paritarias provinciales, la “trimestralización” y aumento de emergencia a los jubilados docentes nacionales y la resolución de los conflictos gremiales en Mendoza, Santa Fe, San Luis y Corrientes. Además, reclaman contra la “criminalización” de un gremialista que causó incendios en la Legislatura de Chubut.

"No me molesta ni me deja de alegrar, la verdad que la provincia ha hecho un gran esfuerzo y nuestra realidad seguro es diferente a otras provincias", concluyó Sánchez sobre el paro en San Juan.