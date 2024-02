¿Se reactiva la obra pública en San Juan?, promesa e ilusión para miles de trabajadores

¿Qué quedó tras la reunión? que se irá de a poco recuperando algunas obras importantes y convocando así a los obreros despedidos. La fecha clave es marzo, desde cuando empezarían a darse las primeras reactivaciones.

En el dique El Tambolar, precisó Tovares, "están haciéndose reuniones con la gente de la UTE, creo que ellos lo manifestaron, que tienen toda la buena intención para que ese proyecto siga de pie. Hay algunas cosas que están discutiendo, pero dicen que tienen toda la confianza para que esto lo pueda sacar y llevarlo adelante, y que este proyecto tan importante en la provincia no se vea afectado. La semana que viene estarían dando un corte a esta situación, para tratar de recuperar los 300 puestos de trabajo que se perdieron".

Aclaró que "es una negociación entre la UTE (unión transitoria de empresas) y el gobierno. Ellos nos dijeron que aparentemente están al día, no deben nada, nada más que hay algunas discusiones de precios, de actualizaciones, etcétera", comentó el sindicalista sobre la construcción de El Tambolar. La idea es que el mes próximo empiece nuevamente a trabajar.

image.png Alberto Tovares referente de la UOCRA San Juan.

"Nosotros proponemos que no haya ningún despido más, porque debido a la situación que estamos pasando, no es fácil seguir perdiendo puestos de trabajo", resaltó el referente de la UOCRA de San Juan.

Sobre el Túnel de Zonda, el gremialista afirmó que "el ministro me dijo que le informaron desde Buenos Aires, que se designaron las personas que faltaban para firmar el fideicomiso, y que está la plata del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Nos mostró dentro de WhatsApp que le había mandado el Gobierno Nacional, pidiendo los certificados de la UTE como para poder empezar a pagar". Agregó que "creo que se juntaban entre ayer y hoy con la gente de la UTE, para tratar de ver cómo normalizan el tema de los certificados, y ver la posibilidad también de que se reinicie esa obra tan importante que tenemos en la provincia".

Tovares destacó que "nosotros tratamos de tener paciencia, tenemos que tener representación de los trabajadores, y tratamos, tratamos. Lo vamos a transmitir en las reuniones que vamos a tener con los compañeros de que se reinicie lo de El Tambolar, lo del Túnel, y todas las otras obras de la provincia".

El gremialista aclaró que la meta es que se reincorporen a las distintas obras los trabajadores que ya estaban prestando servicios. "Planteamos tratar de recuperar los compañeros que ya estuvieron. Si está la posibilidad que se siga incorporando, bienvenido sea", remarcó.

Según los números de la UOCRA, en El Tambolar despidieron a 300 trabajadores. Y del Túnel de Zonda antes fin de año despidieron 70 obreros en noviembre, después 20 más, y el viernes último terminaron de irse los 50 que quedaban.

Por otro lado están los barrios del IPV, muchos de los cuales ya tienen preadjudicatarios esperando su vivienda, ya que en 2023 se sortearon estas casas. "Planteamos también lo de los barrios del radio céntrico y los departamentos. Nos dijeron que están buscando los recursos para tratar de terminar las obras que estaban en un 70, 80%. La idea es a partir de los primeros días de marzo empezar a reactivar esas obras. Van a ir por cupo, me dijeron, y así sucesivamente, tratando de dejar en pie todas las obras que están por concluir", dijo Tovares.

image.png A fines de enero, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, realizó la entrega de las casas en 25 de Mayo.

En la UOCRA esperan que esta reactivación se empiece a ver en pocos días. "Marzo es lo que apuntamos. Ojalá que estos anuncios que nos han dicho se cumplan. Ya empieza una expectativa nueva, una esperanza nueva, y ojalá que podamos recuperar los puestos de trabajos que ha habido. Así que, me parece más que positivo, porque no prometieron cosas faraónicas. Hay que ser respetuosos, tratar de ir, y que esto vaya saliendo como corresponde. Si va saliendo de a poco, lo importante es que se vaya dando o que los compañeros vayan viendo que la solución se va dando".

También hablaron en la reunión sobre el futuro de la obra de la Ruta 40 Sur, que quedó en instancia de inicio de obra a fines de 2023 pero nunca arrancó. Se trata de la terminación de los trabajos que están abandonados desde 2019, en el tramo ubicado en Sarmiento, entre Tres Esquinas y Cochagual.

"Creo que también es muy buen panorama. El ministro nos dijo que en el caso de las obras del BID, si no se trabajan, les cobran un interés de 6 millones de dólares por mes", expresó Tovares. Además, adelantó que "una vez que el director de Vialidad Nacional esté designado creo que también es una obra que tiene que estar arrancando".

"Lo importante, creo que lo dijeron con un respeto, es decir, ¿muchachos, no es ya. Estamos predispuestos a tratar que esto, entre todos, lo saquemos adelante¿", destacó el gremialista.

También Tovares se mostró optimista con la reactivación de las obras del Acueducto Gran Tulum, que esta semana el titular de OSSE, José Luis Beltrán, dijo que el gobernador Marcelo Orrego tiene la decisión tomada de encarar con fondos provinciales mientras se resuelve el envío de fondos nacionales. En ese acueducto había 120 trabajadores antes de fin de año, ya que se paró alrededor de octubre.