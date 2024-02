Túnel de Zonda, dique El Tambolar y barrios sorteados, icónicas obras paradas

Para el empresario, el freno a la obra pública "supera un 90%". Agregó que "no tenemos mediciones, pero la situación es prácticamente de neutralización o de parálisis de la obra pública". Puntualizó que "tenemos alguna información respecto de que el Dique El Tambolar continuaba durante el mes de febrero y a partir de ahí, si no había solución, también se iba a paralizar".

image.png Con el desvío del río San Juan, en abril de 2021 inició la construcción de la presa del dique El Tambolar.

Gili también sostuvo que "en este momento, sin definiciones, no debe haber ningún barrio en ejecución, salvo aquellos que tienen una curva de producción muy baja, en su última fase, estoy hablando de un último 5% o menos del 5% de su ejecución".

La preocupación de los empresarios de la construcción es importante, según expresó Gili: "No vemos un futuro promisorio, estamos a la espera de noticias al respecto y aparentemente el gobierno nacional, por esto de que si no hay un pacto fiscal, mientras no se promulgue la Ley de Bases, los fondos provenientes de organismos internacionales podrían ser redireccionados, así que la situación se complejiza un poco más todavía".

El ministro Perea informó días atrás que está la intención de reactivar la obra pública en San Juan. El criterio es que estén en alrededor de un 65% avanzadas o más, para poder terminarlas.

Sobre los barrios del IPV no es un dato menor que estén afectados por el parate, ya a fines de 2023 se sortearon los adjudicatarios de complejos habitacionales que estaban en construcción y ahora esos beneficiados quedaron en ascuas.

image.png

La UOCRA de San Juan, alarmada

Desde el sector de los trabajadores de la construcción ratificaron el panorama desolador del sector en San Juan. Según dijo el secretario adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares, "la obra pública en un 99% está parada". Adelantó que por esta situación pidieron una audiencia que se daría este miércoles con el ministro de Infraestructura provincial, Fernando Perea.

El gremialista afirmó que "hemos perdido 360 trabajadores en menos de 8 días" y que son alrededor de 6.000 los que están desempleados actualmente. "Terminamos de perder 300 compañeros de un solo golpe en El Tambolar. Y nos comunicaron que si a fin de mes no se soluciona, irán por otro tanto más. La preocupación es bastante", afirmó en diálogo con Radio Sarmiento este martes.

Sobre la situación del dique El Tambolar, que se anticipaba estable a principios de este año pero ahora cayó el ritmo, precisó que "estuve conversando ayer con la gente de la UTE (unión transitoria de empresas a cargo de los trabajos), y nos comunicaron que el ministro estuvo recorriendo la obra el día viernes, y les comunicó que de la parte de la provincia no había fondos para continuar esa obra. Porque eso sería un fideicomiso que, según aducen que ha dicho el ministro, que a nivel nacional no está designada la persona que tiene que firmar los fondos que tienen que salir de este fideicomiso, porque eso está respaldado por dinero del BID. La provincia ha dicho que no tiene cómo hacer frente a esta situación". Agregó que "según la gente de la UTE nos menciona que hay mucha plata que les están debiendo. No obstante, venían más o menos manteniendo la última gente que había, venían los pagos pero ahora no".

Embed - El túnel de Zonda desde el Drone de Tiempo

Tovares ratificó que la crisis viene desde antes del recambio de Gobierno y que estuvieron charlando con la anterior gestión, y luego pudieron reunirse con Perea a principios de 2024. Allí, aseguró el gremialista, el ministro les comunicó que se estaba haciendo un relevamiento, que los funcionarios habían viajado a Buenos Aires y les habían comunicado que no se iba a financiar más la obra pública, y que se iban a tratar de terminar las más avanzadas. "Pero bueno, de repente se pararon todas. Hoy están todas, automáticamente por los comentarios de la gente de la Cámara de la Construcción, están todas paradas", aseveró.

Y concluyó: "La incertidumbre por la situación que se está viviendo, que sabemos que con trabajar no nos alcanza. Hoy se le empieza a dar al trabajador en la cabeza que empiezan las clases, y dice '¿cómo hago?'. Ayer me decían, 'Tovares, ¿no voy a mandar a mi hijo a la escuela?' Es difícil la respuesta".