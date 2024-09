Se le pasó: Eduardo Feinmann le pidió perdón a Patricia Bullrich

Este viernes temprano, el periodista le pidió disculpas si algo que dijo "la pudo haber afectado".

Después de que Patricia Bullrich dijera que van a "analizar qué sucedió" con la nena que fue gaseada en la marcha contra el veto, Eduardo Feinmann le pidió perdón a la ministra por haber pedido su renuncia. pic.twitter.com/G16SsRsM8v — Corta (@somoscorta) September 13, 2024

Feinmann y Bullrich dialogaron pasadas las 8 en radio Mitre. Allí, la ministra de Seguridad se refirió al paro de Aerolíneas y a la marcha contra el veto jubilatorio de Milei, que había sido el motivo de su pelea por el episodio de torturas contra la niña.

Desde el Ministerio habían enviado un video donde responsabilizaban a personas "de chaleco naranja" de la “gaseada”. Luego circuló un registro que muestra a un policía de la Federal arrojar gas hacia abajo, apuntando indudablemente a las cabezas de la niña y su madre, que la tenía abrazada en el pavimento.

El diálogo

-"Si el video lo mandó efectivamente la Policía haciendo una teoría... No se puede hacer una teoría: las cosas en Seguridad son o no son. Así que nosotros vamos a analizar esto que efectivamente se dice que sucedió y vamos a analizarlo, porque no se puede plantear una teoría. Porque la teoría general estaba clara: era la violencia desatada por los señores de la violencia eterna", dijo sobre el final de la nota Bullrich.

-"No, eso por supuesto. Eso por supuesto. Nosotros también acompañamos esa postura: con los violentos, no", aclaró Feinmann, en la misma línea que el jueves, pero notablemente más calmo.

-"Nosotros vamos a analizar esto que sucedió, si efectivamente fue así, y después comunicaremos lo que vamos a hacer", adelantó la ministra.

-"Patricia, le agradezco mucho haberme atendido. Le pido disculpas si en algún momento dije algo que la pudo haber afectado (…) Ayer, en el fragor, pedí su renuncia (…)", reconoció el periodista.

-"Bueno", acotó, seca y satisfecha, Bullrich.

- "Pero lo cierto es que la segunda suya, su segunda, la vice, había confirmado ese famoso video. Ese es el problema, también, qué se yo", recordó el conductor de LN+.

-"Bueno, muchas gracias por todas estas palabras. La vice es una gran profesional y la defiendo con toda el alma... Gracias, eh", retribuyó la ministra, que respaldó a Alejandra Monteoliva.

-"Quizás no es experta en medios, pero esas cosas se aprenden", reflexionó, conciliador, el periodista que había pedido la renuncia de toda la primera plana de Seguridad Federal.