Se lanzó Marcelo Delgado en Rivadavia, sumó a un rival y le apuntó a Martín con dos dardos

El proceso que los unió con Alonso vino de después de las primarias del 2019. “Primero en las PASO competimos, luego nos sentamos y ese esfuerzo de lograr acordar, de amalgamar las propuestas, de sumarlas se dio en una mesa. Muchas de las cosas que plantea Raúl nosotros también las planteamos, buscamos integrar la propuesta y aquellas cosas que no tuvimos en cuenta las sumamos. En ese devenir surgió la idea por qué no armamos un espacio y terminaron las legislativas cuando acompañamos a nuestros candidatos a legisladores y empezamos a construir este espacio”, detalló Delgado.

“Abrazar Rivadavia” es el nombre de la agrupación, que se define como un gran espacio que une peronistas y ciudadanos independientes que comparten una visión. Sobre la gestión de Martín, Delgado dijo que desde el punto de vista político están en la vereda opuesta porque no comparten nada con Juntos por el Cambio pero desde el punto de vista municipal, rescatan la labor en espacios verdes y limpieza en el centro departamental pero le pegó duro a la falta de articulación con la Provincia. “Nos parece que el municipio está ausente, no articula con la Provincia en cuestiones de seguridad, no articula con la Provincia las políticas de género, ni las ayudas, no hay mecanismos inclusivos. Tenemos 900 calles que no tienen veredas, creemos que es una gestión que dejó cosas buenas pero necesita una renovación”, apuntó.

Sobre los planteos de la gente, Delgado dice que ahora el tema de género se viene imponiendo en agenda, que era un tema sobre el que se preguntaba poco en el 2019. “En el 2019 no se planteaba la cuestión de género, hoy es un tema que se plantea. En el 2019 salir de la pobreza era conseguir un trabajo, hoy se consigue un trabajo pero no se sale de la pobreza, los problemas se van renovando, pero parece que la soluciones no van apareciendo. Hemos logrado una síntesis, una propuesta renovada y potente para dar respuesta a los nuevos problemas y a los antiguos problemas que las soluciones no aparecen”, finalizó.