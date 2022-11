Ana María, firme en Rivadavia: del "vamos a participar" a la defensa de los "reductores de velocidad"

Este medio lo había anticipado en La Rosca de junio, en medio del conflicto con los autoconvocados docentes. Ana María López de Herrera no había abandonado la política. Todo lo contrario. Estaba activa. “No voy a decir que me alejé porque no es verdad” dijo en ese momento y agregó que “sigo trabajando por la comunidad”. Ahora lo confirmó: "Vamos a participar".