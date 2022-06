Ana María, recargada: la crisis sindical, los autoconvocados y el presente de Rivadavia

Faltaba una voz en el concierto del conflicto docente en San Juan . La secretaría General histórica de UDAP y ex intendenta de Rivadavia, Ana María López de Herrera, habló sobre sobre la situación actual, reconoció que había un problema salarial y la falta de muñeca de los sindicalistas, entre los que se cuenta un ex afil, Luis Lucero, que actualmente timonea el gremio. “Falta cercanía de los dirigentes con las bases”, resaltó. También aseguró que no se alejó de la política y que “sigo trabajando para la comunidad” del departamento.

López de Herrera, que durante los últimos meses fue esquiva a los medios de comunicación, dio su visión sobre el conflicto docente, un sector que conoce al dedillo luego de conducir durante 20 años el gremio más grande -8.300 afiliados- y atravesar las crisis sociales más importantes del San Juan reciente. Plantó bandera contra dos gobernadores, el menemista Jorge Escobar, primero, y el aliancista Alfredo Avelín, después. Recordadas son las masivas marchas que encabezó. Y nuevamente estuvo de acuerdo con la movilización. Sobre los autoconvocados dijo: “Hubo un momento social en el que hacía falta buscar la forma de expresar un malestar que no encontró la contención en ninguna de las instituciones de la vida democrática”.

Sin embargo, la dirigente, que desde 2015 hasta 2021 estuvo a cargo de la Casa de San Juan en Ciudad de Buenos Aires, opinó que los docentes “terminaron saliendo solos”, pero que eso “se puede hacer una vez, no siempre, e invitó a “encauzar y canalizar” los reclamos, “darles formato legal” en las instituciones que ya existen: los sindicatos. La razón no es sólo legal, sino también democrática: “Porque en la anarquía no podemos vivir, porque es mucho más peligroso, y porque le hacemos el juego, sin querer, a otros modelos políticos contra los que hemos luchado un montón” como el liberalismo. No obstante, refirió que hubo “valentía de la gente que salió a reclamar” y valoró de manera positiva “el reconocimiento de la clase política” al mejorar la oferta salarial.

Acto seguido, puntualizó en la situación del docente. “Estaban muy atrasados y relegados, no puede ser que un maestro no tenga posibilidades de acercarse a la tecnología para estar a la par de sus alumnos”, criticó. Dio el ejemplo de la ex canciller de Alemania, Ángela Merkel, que al ser consultada por un funcionario sobre los altos sueldos docentes, respondió: “No podés cobrar más que quién te formó”. Para López de Herrera, hubo cierto desajuste salarial desfavorable que ahora se está arreglando. “Hoy en día nadie quiere ser docente, a no ser que tenga una gran vocación, porque no hay/había un reconocimiento de la tarea”, lanzó.

Justamente, para la ex sindicalista sanjuanina, “hubo una expresión de cansancio que miré con mucha preocupación porque tampoco está la voz de alerta y de protesta de los sindicatos”. Y recordó sus días al frente de UDAP: “Los derechos que no teníamos, los conquistábamos, porque la paritaria -que hoy es el ámbito de negociación- en aquel entonces no existía como tal, y para eso necesitábamos un gremio fuerte”. Una declaración que funcionó como tiro por elevación a su ex secretario Adjunto, Luis Lucero, con quien actualmente no tiene relación por las diferencias de gestión. Al interior de UDAP, “no hay diálogo ni debate, no lo veo. Falta acercamiento de los dirigentes a las bases”, señaló.

Por eso, “hay que hacer una revisión en todo sentido”. La falta de representatividad, según ella, se debe a que los afiliados tampoco están sindicalizados, sino que se circunscriben a la parte social. “Hay que organizarse y competir en las estructuras”, destacó, “porque en el plenario, que es el órgano máximo, cada delegado, que es elegido por sus compañeros, tiene el derecho y la obligación de hacerse oír”. Pero es necesario que el afiliado, ante todo, esté activo. Enseguida conectó su experiencia con el panorama actual: “Nosotros hacíamos plenarios que duraban días y noches”, mientras que ahora no es así. “Hay que hacer un mea culpa, docente, delegado y secretario General”, apuntó.

Sobre la respuesta del Gobierno de San Juan al conflicto con los grupos docentes, sintetizó: “El Gobernador se interesó, escuchó y dio una respuesta. No fue fácil porque con quién se sentaba a hablar, los autoconvocados no generaron un interlocutor claro”.

Otro de los aspectos preponderantes en la vida de Ana María López de Herrera fue la intendencia de Rivadavia, que conquistó en 2011 y no pudo retener en 2015. Durante mucho tiempo se especuló con una “jubilación política”. En varias ocasiones se la escuchó decir que ya había dado lo que podía. Sin embargo, no es así. Lo remarcó: “No voy a decir que me alejé porque no es verdad” y comentó que “sigo trabajando por la comunidad” e incluso “voy a las reuniones que me invitan, participo y apoyo”.

¿A quién apoya de los tantos y potenciales candidatos peronistas? Prefirió no decirlo. Sí defendió que “tengo una identidad política” y que espera que el Frente de Todos se quede con el sillón municipal en 2023. Agregó que tiene diferencias con la conducción de la Junta Departamental de Rivadavia, que está en manos del ex senador Ruperto Godoy, “no abren las puertas, tienen miedo”.