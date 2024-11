San Juan se hizo cargo de dos barrios con pileta, parrillero y SUM que construyó Nación: ¿cuándo y quiénes ocuparán las casas?

image.png

En 2023 se avanzó en reuniones para definir quiénes habitarían estas novedosas casas a estrenar, entre el Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan y PAMI para pulir los criterios de selección, pero los barrios siguen vacíos (están custodiados bajo garantía de las constructoras). A mediados del año pasado, se informó oficialmente que algunos de los residentes serían personas alojadas en el hogar Eva Perón. Originalmente las casas se pensaron para ser adjudicadas en comodato a los beneficiarios, que debían cumplir una serie de condiciones.

La novedad es que los complejos acaban de ser pasados de la órbita nacional a la de la Provincia de San Juan para que se maneje localmente el destino de estos dos valiosos complejos.

image.png

"En estos últimos meses estuvimos gestionando por Nación la posibilidad de poder desvincularlos de Nación para tomar posesión de estas dos obras. Ya están culminadas estas dos obras y en este momento están en un proceso administrativo para ver cómo se va a realizar la ocupación de estos dos complejos", aseguró Peralta, en diálogo con Canal 13 San Juan.

La funcionaria orreguista dijo que no está decidido qué organismo oficial de la provincia se hará cargo de manejar estos barrios. "Nosotros en el IPV no tenemos la idea porque hay que hacer una ocupación no solamente habitacional, sino de toda una estructura administrativa que hay que poner en esos lugares y no estamos nosotros en condiciones de llevarlo. Pero sí se está trabajando en la decisión de cuál de los ministerios, si es Salud, si es Desarrollo, cuál sería el ideal para que tome posesión y gerencie estos dos complejos", afirmó.

image.png

Sobre el estado de las obras afirmó que "lo que están quedando son mínimos detalles que estamos ahora ajustando y la demora más que nada, que no es demora, es el proceso administrativo. Digo demora porque en realidad nos demoró más que Nación desvinculara para que nosotros con esa posesión ya pudiéramos tomar decisiones", aseguró.

¿Cuándo se habilitarán y quiénes habitarán estas unidades del Plan Casa Activa en San Juan?

Peralta indicó que "la intención es que estamos trabajando bastante, contrarreloj, para ver si hay posibilidades de antes del fin de año empezar a tener una ocupación de estos dos complejos".

image.png

No está definido si los barrios tendrán el mismo destino que tenía originalmente este programa. "Ya no está en mi órbita, en la órbita del IPV estaba terminar la obra. Nosotros ya la hemos terminado y esto ya lo digo desde el desconocimiento, entiendo que hay una decisión que es el perfil, digamos, de las personas, no adjudicatarios, sino quien van a tener la posibilidad de estar ahí, hay una decisión de seguir, que sea para la tercera edad. Pero son decisiones del señor gobernador y de lo que coordinen con los ministros, ya es algo que no nos compete al IPV", concluyó la funcionaria provincial.

Cómo son los barrios de categoría

Pensados para destinar adultos mayores en comodato, cada uno de estos barrios cuenta con 32 viviendas: 20 monoambientes y 12 viviendas de 1 dormitorio, con una galería perimetral semicubierta. Además, cuenta con diversos espacios comunes: área de encuentro, de ajedrez, jardín de invierno, área parrillas, SUM, área de espacio colectivo, área posta saludable, parquización y estacionamiento.

Asimismo, también cada complejo cuenta con un edificio que se pensó para funcionar como “Centro de día”, con piscina y parquización.

Ubicación del barrio de Pocito:

image.png

Ubicación del barrio de Chimbas: