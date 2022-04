San Juan presente en el `tractorazo´: se movilizan cerca de 50 productores

tractorazo 1 Reclamo de productores

Serán productores de distintos rubros que irán de manera independiente, sin representar a ninguna entidad en particular, pues el objetivo de la marcha es ser transparentes en el reclamo, sin tintes políticos. La movilización no contará, por el momento, con el apoyo de la mesa de enlace, donde están las cuatro entidades principales del agro, pero sí muchas federaciones y asociaciones han manifestado su apoyo a la protesta. En San Juan una de las federaciones que apoyan la medida es la que preside Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros. “Como federación no viajamos, pero si emitiremos seguro un comunicado apoyando la medida”, dijo ante las consultas de este medio.

Román Gutiérrez, productor agropecuario y uno de los organizadores de la marcha, comentó a Infobae que estiman la presencia de entre 10.000 a 12.000 productores de todos los rincones del país. Desde la organización se ha avanzado en los distintos permisos del gobierno de la Ciudad para poder avanzar por las rutas definidas sin inconvenientes. “Se logró todo, ahora hay que marchar”, resaltaron desde la organización.