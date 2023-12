San Juan aplicará la bendición a parejas homosexuales: la palabra de monseñor y la resistencia ortodoxa

En un comunicado, los obispos cameruneses escribieron: "En sentido literal, bendecir es hablar bien de algo. Y hablar bien de una pareja homosexual a partir de un acto de bendición significaría alentar una elección y un estilo de vida que no puede ser reconocido como objetivamente ordenado a los objetivos de Dios". En San Juan, no hay tal inconveniente, al menos en lo que refiere al liderazgo de la Iglesia local.

Monseñor Jorge Lozano explicó a Tiempo que "la Declaración tiene un valor universal. En este sentido, no requiere de normas propias a nivel local. Es bastante explícita. No hace falta que como obispo diga que una parte sí y una parte no". También desdramatizó las interpretaciones más conservadoras, pues informó que el Dicasterio aprobó "las actividades que habitualmente se tienen en las bendiciones a las personas o grupos de personas o parejas de personas, que se realizan fuera del contexto litúrgico".

El arzobispo de San Juan de Cuyo contó su experiencia personal: "En lo santuarios, o a veces yendo por la calle, una persona me pide que la bendiga, o a su niño, o a su hermano, y uno nunca pregunta sobre la condición de vida, si está soltera, si está casada. Lo mismo con las parejas, me piden que los bendiga para que se llevan mejor, o puedan tener familia. A veces son parejas que están en convivencia, sin haberse casado por Iglesia, y se las bendice igual. En este sentido, ahora se incorporan estas bendiciones" a las parejas homosexuales.

Asimismo, resaltó que "la Declaración no modifica lo que hace al sacramento del matrimonio. Por eso aclara muy bien que estas bendiciones tienen que realizarse fuera del contexto litúrgico y sin los signos que hagan parecer que sea un matrimonio. Busca que no haya ambigüedad".

Sin embargo, por lo bajo, algunos sacerdotes de los departamentos de la provincia -algunos con asidua presencia mediática- son refractarios a la decisión del Vaticano. En estricto off, comentaron que "el documento de la Santa Sede autoriza, eso no significa que obligue". Fueron categóricos: "Bendecir algo que va contra la ley natural y divina no está bien porque está avalando el pecado". Uno de los curas más conocidos de San Juan, ligado a la ortodoxia, dijo a sus pares: "No puedo bendecir lo que las Sagradas Escrituras consideran que no es bueno para el hombre. Los pactos homosexuales son desordenados, no están abiertos a la vida".

Con todo, monseñor Lozano aseguró que no recibió comentarios negativos, sólo "consultas sobre qué hacer ante el caso de pedido o solicitud. Criterios pastorales para evitar ambigüedades". Además, pidió "reconocer lo positivo: que la persona pida la bendición de Dios". El máximo referente de la Iglesia en San Juan expresó que la bendición a las parejas del mismo sexo "es una práctica pastoral que en algunos lugares se hacía de una manera, en otros de otra. Esta declaración pone luz. Es una práctica que en la Argentina se estaba dando de hecho y que esto viene a dar luz. Pone a las bendiciones en el lugar universal que tienen, aquí o en Bogotá o en cualquier parte del mundo".