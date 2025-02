Rueda logró una foto con la unidad bloquista, un intendente del PJ y Fabián Martín

image.png

El bloque Bloquista en la Legislatura provincial colaboró activamente con el Gobierno en votaciones clave como la adhesión al RIGI y la rescisión del contrato de construcción de El Tambolar. La sintonía en la Cámara de Diputados fortaleció el vínculo al tiempo que anuló los puentes de comunicación con el Partido Justicialista.

Rueda oficializó el divorcio de la alianza electoral que gobernó San Juan por 20 años y se desmarcó de la figura del senador Sergio Uñac. El exsubsecretario de Unidad de Gobernación admitió que "no era de los más amigos" del exgobernador y que muchas veces Uñac no escuchaba las recomendaciones. Lo dijo a principios del 2024 en Off the record, el streaming de Política de Tiempo.

Este jueves, naturalmente, no hubo presencia del uñaquismo. Pero sí asistió el intendente del PJ, Carlos Munisaga. También participó un exintendente y exsocio de Uñac, Emilio Baistrocchi. El fundador de Hacemos por San Juan fue con el concejal de la Capital, Horacio Lucero. Rueda sostuvo charlas informales sobre la posibilidad de conformar un frente entre el bloquismo y el sector de Juan Schiaretti.

Sin dudas, el acto de aniversario del partido que fundaron Federico y Aldo Cantoni conjugó a la dirigente más variopinta. Sin ir más lejos, fue el líder de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens. Incluso hubo sectores que jugaron para Javier Milei en las elecciones del 2023. El excandidato a intendente de la Capital, Gonzalo Medina, estuvo en la plaza con colaboradores. Rueda abrió la puerta a que los libertarios se acerquen al partido centenario. Invitó al representante del Presidente en San Juan, el diputado nacional José Peluc, que no asistió.