Referentes políticos de San Juan, preocupados por el rumbo económico del Gobierno nacional

El gobernador Sergio Uñac analizó el panorama del mercado argentino. "No me gustaría definir como críticos, pero van a ser meses difíciles", dijo. Y agregó lo que conversó con Batakis: "La situación económica es la que todos vemos, hay tensión en los mercados por eso vemos que los distintos dólares van subiendo día a día, están tomando medidas para ver cómo se contiene esto y lo que sí antes de la reunión con ella quedó sentado que San Juan que tiene un alto nivel de obra pública, tiene asegurados los fondos".

Fabiola Aubone, diputada nacional por el Frente de Todos

"Son tiempo de ser sumamente prudentes. Sobre todo quienes detentan responsabilidades institucionales. Siempre me van a encontrar creyendo, no sólo en la capacidad, sino en la buena voluntad de quienes hoy toman decisiones. Por supuesto que es necesario que hagan el mayor de sus esfuerzos para poder a llevar a buen puerto esta situación, que es preocupante. No debe haber nadie en la Argentina que no esté preocupado por la economía. Desde mi lugar de legisladora nacional tengo que ser prudente. Apoyo la decisión del Ministerio de Economía y espero que sea lo mejor para la Argentina".

Marcelo Arancibia, ex candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto

"El rumbo de la política económica nacional llegó al final del camino. El déficit fiscal es infinanciable, hace tiempo dejó de ser financiado mediante el endeudamiento externo y hace poco ya no lo es con bonos en pesos. Por lo tanto, la mera emisión monetaria se traduce en más inflación, que es el peor de los impuestos con el que el Gobierno puede someter a la sociedad. El Gobierno tiene que tomar decisiones dramáticas porque, o aplica una política de shock para frenar el dólar o estamos en la puerta de la hiperinflación. A su vez, este es un problema económico que necesita una solución política. Y el Gobierno, que logró una fórmula interesante para conquistar el poder, ha resultado ser absolutamente nocivo para la administración de la cosa pública argentina".

Mauricio Ibarra, ex intendente de Rawson y dirigente del Frente de Todos

"Estamos viviendo un momento de inestabilidad severo. Pero con una clara definición de encaminar la economía hacia más producción y exportaciones. Espero que tenga tiempo la idea de la Argentina productiva de imponerse a la especulación".

Rodolfo Colombo, ex ministro de Gobierno y dirigente de Juntos por el Cambio

“Los argentinos hemos quedado atrapados en una guerra de poder entre las personas que tienen la responsabilidad de conducir el país. Este Gobierno nunca mostró un plan económico, no sabemos cuáles son sus objetivos, siempre se manejaron de manera errática. La inflación descontrolada es producto del gigante déficit fiscal y la emisión indiscriminada para paliar la falta de políticas económicas acertadas. De un tiempo atrás a la fecha se empezaron a sentir los efectos del plan platita, ese intento desesperado del Gobierno de no perder por paliza las elecciones el año pasado. Mientras no generen confianza, no resuelvan sus internas y muestren un verdadero plan de acción, la gente va a seguir apostando a refugiarse en cualquier cosa menos el peso argentino".

Cristian Jurado dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT)

La asunción de Batakis y por las medidas que fue anunciando después de que asumió es que no hay grandes diferencias en las directrices generales del plan que había planteado Guzmán en su momento. Batakis ratificó seguir con la política y el acuerdo con el FMI. Por lo tanto todo lo que es achicar el gasto social, el equilibrio fiscal y hacer todas medidas en base a cumplir con los acuerdos, lo va a seguir manteniendo. Nosotros opinamos que la crisis económica actual es por cumplir con los acuerdos con el FMI. El hecho de que suba, de que sea incontrolable el dólar, de que la inflación sea incontrolable, es parte de un gobierno que deja pasar, deja hacer a los formadores de precios, dice que va a hacer algo pero no hace nada efectivo contra la inflación, no hace nada para frenar el dólar. El hecho de que suba el dólar va provocando un aceleramiento de la subida de todos los precios pero también una devaluación del peso actual. Eso va a provocar una devaluación del poder adquisitivo de los trabajadores.