Referentes feministas apuntaron fuerte contra la derogación del aborto legal y la posición de los diputados sanjuaninos

Este miércoles por la tarde trascendió la existencia de un proyecto de ley presentado por una legisladora libertaria que busca derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria de Embarazo. En otras palabras, el proyecto busca eliminar la ley que permite el aborto legal , concediendo que sea la mujer quien decida si gestar o no, y no solo interrumpir el embarazo en casos excepcionales. Ante esto, referentes feministas de San Juan brindaron su punto de vista.

Las tres referentes feministas señalaron estar sorprendidas por la existencia del proyecto, pero aseguraron que no descartaban que sucediera. “Sabíamos las mujeres y todos los movimientos que a partir de la asunción de Milei iba a haber un retroceso en cuanto a los derechos del sector y que iban a interferir sobre la salud reproductiva”, indicó Illanes.

Lencina señaló que este nuevo proyecto es “lamentable”, ya que entiende que significa no solo una intención de dar marcha atrás en una de las conquistas más importantes de los movimientos feministas en el país, sino que además pone en discusión un tema que ya se abordó en el país.

Todas coincidieron en que se trata de una “distracción” luego de lo que sucedió en el Congreso con la Ley ómnibus y el revés que recibió Milei. “Lo que nos parece es que, en este contexto, en una semana donde el reciente gobierno nacional quedo expuesto en su debilidad política en Diputados, sale como una bomba de humo. Para nosotros es simplemente una distracción”, aseguró Lucero.

image.png

Y continuó: “Es evidentemente una distracción. Acá lo importante es dimensionar que ya es ley, que hay un altísimo nivel de discusión social en relación a los aumentos en el transporte público, todo lo que tiene que ver en educación, y no es casual. Es un mes de paritaria, es un mes convulsionado a nivel de impacto real de las medidas que están tomando que van sobre los trabadores. En este contexto, con más fuerza están largando una bomba de humo para distraer”.

En la misma línea Lencina comentó: “Me parece que nos quieren sacar del foco de lo que pasa. Quieren que volvamos a discutir sobre el aborto, cuando aquí hay otro problema que es el hambre y lo que atraviesan un montón de sectores con una vulnerabilidad tremenda”.

Por su parte, Illanes agregó: “Entiendo que por el contexto en el que se encuentra el país, y que en algún punto todos sabían que esa Ley Ómnibus no iba a funcionar, iban a terminar metiendo alguna cosa que incomode, porque, según mi visión personal, hay una manera en la que se comunica el Presidente y su fuerza política, que tiene que ver con violencia comunicación, económica e institucional. Creo que tiene que ver con un manotazo para distraernos de lo importante, que es la situación económica del país”.

Las distintas referentes aseguraron que desde los movimientos harán lo posible para que no se retroceda en la conquista ganada, que llevó meses de discusiones, movilizaciones y situaciones que lograron la sanción y promulgación de la IVE, vigente desde el 2021.

Crítica a los legisladores nacionales por San Juan, tras manifestarse a favor de la derogación

Conocida la existencia del proyecto, Tiempo de San Juan consultó a los diputados nacionales por San Juan cuál sería su postura en el caso que el debate llegue al reciento. Los seis legisladores aseguraron que apoyarían eventualmente la derogación de la norma, asegurando que lo harían “a favor de la vida”.

image.png

Ante esto, Lencina indicó: “Me da vergüenza que los diputados de San Juan se presten para esto. Me da vergüenza que los hayamos elegido para que nos representen y que lo hagan tan mal”. Por su parte, Lucero señaló que desde el entorno saben que hay un “desconocimiento” de parte de los legisladores sobre temas relacionados a cultural o derechos humanos.

Quien no se mostró sorprendida fue Illanes. La profesional de derecho recordó que, en el 2020, cuando se votó la IVE en el Congreso, de los seis legisladores que tenía San Juan, solo uno (Francisco Guevara) apoyó la iniciativa. “La postura de los legisladores sanjuaninos no me extraña. Cuando se discutió esta ley solo se obtuvo un voto a favor, por lo que no me extraña la postura que han manifestado”.

¿Javier Milei se despegó del proyecto?

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el proyecto no solo no fue impulsado por Javier Milei, sino que además no forma parte la agenda del Ejecutivo.

“No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, aseguró.