Recuperado, encabezando lista y crítico al acuerdo salarial, el presente de Pepe Villa

Las elecciones gremiales serán el próximo 7 de junio y hasta el momento hay lista única, encabezada por Villa y secundado por Gabriel Pacheco.

Dejando de lado el aspecto gremial, Villa apuntó contra el acuerdo salarial. Cabe recordar que debido a sus problemas de salud no pudo estar presente en la discusión paritaria. “Cuando me reponga voy a tratar de conversar con quien deba conversar para solucionar el tema, porque yo no lo entiendo todavía. El aumento en octubre me parece a muy largo el plazo. No estoy conforme con lo que se ha acordado”, expresó.

El dirigente gremial también habló sobre el futuro de la política, pensando en las elecciones generales del 2023, que significarán un cambio radical en la política nacional y provincia, debido a los cargos que se ponen en juego. En ese contexto, apoyó la figura de Sergio Uñac para renovar su cargo como Gobernador. “Si está dentro de la ley, está para un tercer mandato. Yo lo apoyo, por supuesto, pero hay que esperar”, afirmó, remarcando que para él no hay otro candidato con el potencial de Uñac. Y continuó “José Luis Gioja fue buen gobernador, hizo muchas cosas. Creo que si él tiene la fuerza para jugar, que juegue la interna”.

Con tratamiento fisiokinésico, recuperando de a poco la fuerza para poder caminar y con rehabilitación, Villa tiene el foco puesto en la conducción de gremio UPCN, uno de los más grande de la provincia que nuclea a los trabajadores de la órbita estatal provincial.