miércoles 13 de agosto 2025

Elecciones legislativas

Quiénes acompañarán a Alfredo Avelín Nollens en la lista de la Cruzada Renovadora

El partido oficializó su lista para las elecciones de octubre, con el exintendente de Capital a la cabeza. Estará acompañado por Carmen Chimino y Alejandro Gómez como titulares, en una propuesta que competirá sin alianzas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La decisión de postular nuevamente a Avelín fue adoptada por consenso entre los órganos internos de la fuerza política. El dirigente será la figura central de una estrategia electoral que esta vez se desarrollará sin alianzas, a diferencia de 2023, cuando el partido integró el frente Desarrollo y Libertad junto a espacios libertarios, aunque sin ocupar lugares de relevancia.

La lista de candidatos titulares quedó conformada por Alfredo Avelín Nollens, Carmen Chimino y Alejandro Gómez. En tanto, como suplentes se presentarán Rosa Ana Aguirre, José Marcelo Pereyra Cuevas y Laura de Sisterna.

Embed - Alfredo Avelín Nollens on Reels

Publicado por Alfredo Avelín Nollens en Miércoles, 13 de agosto de 2025

Avelín, de extensa trayectoria política en San Juan, fue intendente de la Capital entre 1999 y 2003, y en distintas oportunidades candidato a gobernador y senador. Su último cargo público lo ejerció en 2016, cuando fue designado miembro del Directorio de Ayuda Financiera (IAF) durante la gestión nacional de Mauricio Macri, organismo encargado de administrar los retiros y pensiones del personal militar.

Con esta presentación, la Cruzada Renovadora apuesta a recuperar protagonismo en la arena política provincial, apoyándose en la figura de su histórico líder y en una propuesta de corte independiente, buscando captar el voto de aquellos sectores que priorizan la identidad partidaria por sobre las alianzas coyunturales.

