miércoles 13 de agosto 2025

Elecciones 2025

Avelín Nollens vuelve a la primera línea y encabezará la lista de la Cruzada Renovadora

El histórico dirigente liderará la nómina de candidatos a diputados nacionales que el partido presentará el miércoles en su sede de Capital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cruzada Renovadora anunció que presentará este miércoles a sus candidatos a diputados nacionales, en una conferencia de prensa que se realizará en su histórica sede de calle Tucumán, en Capital. Todo indica que el presidente del partido, Alfredo Avelín Nollens, será quien encabece la nómina de cara a las elecciones del 26 de octubre.

baistrocchi encabeza una formula federal: todos los candidatos seran de distintos departamentos y ya hay pistas
A días del cierre de listas

Baistrocchi encabeza una fórmula federal: todos los candidatos serán de distintos departamentos y ya hay pistas
conclave peronista en pocito con gioja, unac, andino, gramajo y la conduccion del pj
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

La decisión fue adoptada por consenso entre los órganos internos de la fuerza política, que resolvieron volver a colocar a su máximo dirigente al frente de la estrategia electoral. Con esta movida, el partido competirá sin alianzas, a diferencia de 2023, cuando integró el frente Desarrollo y Libertad junto a espacios libertarios, aunque sin ocupar lugares centrales.

Avelín, de extensa trayectoria, fue intendente de la Capital entre 1999 y 2003, y en distintas oportunidades candidato a gobernador y senador. Su último cargo público lo ejerció en 2016, cuando fue designado miembro del Directorio de Ayuda Financiera (IAF) durante la gestión nacional de Mauricio Macri, organismo encargado de administrar los retiros y pensiones del personal militar.

Marco Lavagna, titular del INDEC
INDEC

La inflación marcaría menos del 2%

Por Redacción Tiempo de San Juan

