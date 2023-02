¿Quién es Luciana Cuk, la inesperada candidata en Rivadavia?

Con dos autos ploteados de naranja y su nombre, Luciana Cuk recorre Rivadavia en campaña para la intendencia. Es una candidata inesperada. Si bien fue funcionaria del actual jefe comunal, Fabián Martín, no estaba en el radar como contendiente en los principales frentes. Pero ahora está consolidada. "Expongo las problemáticas que el vecino necesita que se visibilicen. No critico a la gestión", dijo a este diario.

Licenciada en Ciencias Políticas, empresaria -propietaria de Distribuciones Rivadavia- y esposa del presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, Cuk se enroló en la vida política desde la juventud. Su padre fue tesorero de la municipalidad en la época cuando era un cargo de planta permanente. No obstante, problemáticas de salud lo quejaron y decidió jubilarse. Eso generó problemas económicos que golpearon a la ahora dirigente. "A los 7 años pasé de una escuela privada a una pública donde no tuvimos clases por tres meses", contó.

Según ella, eso provocó que se involucrase primero en el estudio y después en el terreno político. La oportunidad se la dio Martín, quien la designó como directora de Deportes y Turismo del municipio. "Gestioné con el Colo Mac Allister -secretario de Deportes de la Nación de Mauricio Macri- los fondos para la creación del Polideportivo municipal", comentó, a modo de ejemplo.

La buena gestión en la búsqueda de recursos nacionales hizo que la trasladaran a la Dirección de Proyectos, donde tomó más contacto con los problemas vecinales. Cuando cumplió los cuatro años de servicios y Martín iba por la reelección, le pidió que la tuviera en cuenta para el área social. Pero no hubo caso. "Llegué a mi techo ahí", expresó. Entonces, hizo su espacio: Acción San Juan, una agrupación que le sirve para contener a sus alfiles, a los que describe como ciudadanos "que nunca militaron en política hasta ahora".

No obstante, no irá sola a las elecciones. La semana que viene definirá con qué frente jugar. De hecho, aún es afiliada a Producción y Trabajo. "Tengo una buena relación de Roberto Basualdo y Marcelo Orrego", dijo. Pero no se casó con ellos. "Creo que Gioja y Uñac son dos líderes políticos interesantes", agregó. Aunque lo más probable, por su pasado, es que engrose las filas de Juntos por el Cambio.

En cuanto a la impronta de un eventual mandato, Cuk expresó que quiere darle "otra idiosincrasia a la gobernabilidad" y tener un "contacto directo con el vecino". Para eso, contó que trabaja en el desarrollo de una aplicación que mantendrá a los vecinos en contacto con los empleados municipales durante las 24 horas.