lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

El hecho, que desde la Justicia calificaron como una desgracia, ocurrió este domingo en la madrugada, casi al final del baile de Carnaval. Durante la mañana de este lunes se realizará la declaración indagatoria del adolescente de 16 años, además de la de otros testigos.

Por Pablo Mendoza
Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.

La fiesta de Carnaval del Club Ausonia se vio totalmente opacada por la muerte de un hombre de 81 años este domingo en la madrugada. Según la información preliminar brindada por la Justicia, este episodio ocurrió en medio de un forcejeo con un joven de 16 años, el cual de manera accidental rozó o empujó al damnificado; este último cayó hacia atrás y se golpeó muy fuerte la cabeza.

Lee además
quien era pablito vitale, el querido socio de ausonia que murio tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
tremendo choque en inmediaciones del parque de mayo: un uber choco con una moto y termino estrellado contra una palmera
En Capital

Tremendo choque en inmediaciones del Parque de Mayo: un Uber chocó con una moto y terminó estrellado contra una palmera

Este señor, un reconocido colaborador de la institución, fue trasladado de urgencia al hospital, pero a las pocas horas falleció. Según fuentes del caso, el hombre impactó contra el suelo en la zona de la nuca. Dijeron que había posibilidad de operarlo, pero los doctores expresaron que su vida corría mucho riesgo si se tomaba esta medida porque estaba fracturado. Finalmente, el deceso se produjo cerca del mediodía del domingo.

El suceso que provocó esta tragedia está en plena etapa investigativa, pero desde la Justicia dijeron que fue una desgracia. Con la información recabada por la Policía, se produjo una gresca entre menores y algunos adultos en el club, en medio del baile.

Para que la situación no pasara a mayores, se tomó la decisión de sacar al adolescente. Supuestamente, el menor habría ejercido resistencia y, en medio del forcejeo, rozó al anciano y provocó su caída.

Esta es la información que se sabe hasta ahora, ya que el juez de Menores comenzará a investigar el incidente este lunes. Desde el Juzgado expresaron que para esta jornada está planificada la declaración indagatoria al menor y a los otros testigos presenciales.

Fuentes abocadas al expediente expresaron que el actuar del implicado no fue una agresión directa hacia el señor; de igual manera, el magistrado es quien determinará qué grado de culpabilidad tuvo el joven.

Un dato que también trascendió es que las condiciones de salud que tenía el señor eran muy delicadas, ya que padecía cáncer de próstata. El menor quedó demorado tras el hecho y este lunes se sentaría frente al juez Jorge Toro, del Juzgado de Niñez y Adolescencia.

Temas
Seguí leyendo

Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Entró a una casa con total impunidad y se llevó un celular en Rivadavia

En Chimbas, detuvieron a dos hombres tras desbaratar una banda narco y secuestraron medio kilo de cocaína, armas y casi $600.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violencia en capital: dejo el auto estacionado y recibio una patada que le abollo la chapa
Video

Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan