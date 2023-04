Quién es la mujer que derrotó a Luis Lucero en el principal sindicato docente de San Juan

El camino para llegar a los comicios docentes estuvo marcado por las críticas cruzadas y hasta amenazas de judicialización. El -ahora ex- oficialismo le negó la posibilidad de competir a la Lista Verde (Integración Docente) a través de la Junta Electoral. Impugnaron la lista por supuestas firmas falsas. Pero los seguidores de Quiroga no se quedaron quietos. De inmediato, presentaron la queja ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Nación para que revea la decisión local.

Así las cosas, desde la cartera nacional tomaron el reclamo y llamaron a conciliación en una reunión en Buenos Aires. Dieron el OK a la Lista Verde para disputar las elecciones y la Junta Electoral resolvió acatar la medida. En rigor, desde Asociaciones Sindicales dispusieron "tener por oficializada la Lista Verde – Integración Docente que encabeza como candidata a secretaria General a la afiliada Lidia Patricia Quiroga, a fin que participe en la elección convocada para el 13-04-23".Era una novedad, pues la última vez que hubo una contienda por el liderazgo docente fue en 2011, cuando Graciela López enfrentó a Daniel Aramburu y Marcelo Ruiz. De ahí en más, primó la lista única.

Al cierre de esta edición, los número preliminares anticipan una apabullante victoria. Cosecharon 1679 votos, frente a escasos 481. Los verdes exhibieron con orgullo las cifras y agradecieron particularmente a los jubilados "que sostuvieron la campaña". También reconocieron la solidaridad de otros gremios: el Sindicato de Obrero y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) -que les prestó las instalaciones para que usen como búnker, la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (Adicus), el Sindicato del Vidrio, y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME).

Patricia Quiroga habló con Tiempo de San Juan tras el triunfo. La característica que buscará imponer a su gestión es "bajar a las bases, consultar siempre. No vamos a tomar nuestras decisiones. Siempre vamos a escuchar a la docencia sanjuanina. La mujer, que tiene 29 años como docente y actualmente es directora de la Escuela Primera Junta, estaba próxima a la jubilación -tiene 54 años- y participó tímidamente como vocal suplente de Lucero. Luego del fenómeno autoconvocado y las "irregularidades" del gremialista, tomó la decisión de formar un equipo en conjunto con miembros de otras agrupaciones. Pasó a ocupar un rol principalísimo al tiempo que es profesora de Ciencias de la Educación en escuelas secundarias.

"Queríamos democratizar UDAP. Los autoconvocados salieron a la calle porque no se sintieron representados, nosotros también. Nuestra lista se llama Integración Docente, somos un grupo de personas que empezó en la Lista Naranja y en la misma Celeste y no nos sentíamos representados por la conducción actual. Entonces sí, tenemos algo de los autoconvocados", dijo Quiroga al ser consultada sobre su relación con el fenómeno que actuó fuertemente durante las paritarias de 2022 y 2023. Y resaltó que no hubiese tomado las mismas decisiones de Lucero durante las negociaciones con el Gobierno provincial.

A la electa conductora de UDAP, la acompañarán: el secretario Adjunto, Damián Ocampo, que es profesor de Geografía de escuelas, colegios y la Universidad Nacional de San Juan; la tercera autoridad es Cristina Lobos, que ocupará la secretaría Gremial.