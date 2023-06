Quien dijo que Cristina Kirchner no es "como debe ser una mujer"

image.png

Luego de ese punto, la crítica se tornó polémica: "No la veo blanda como para recibir sugerencias, no la veo como entiendo que debe ser una mujer...es una apreciación mía, no espero que la compartan".

"Es una característica femenina, tal vez porque somos madres, que escuchamos, somos más de escuchar, el hombre es más terminante", ahondó en su explicación.

Así, Chiche Duhalde dio a entender que a CFK le falta esta "característica femenina", lo cual puede resultar un tanto polémico... Sin mencionar que la precandidata a diputada generaliza y sugiere que la capacidad de escuchar forma parte de algún tipo de gen femenino vinculado a la posibilidad de gestar. Resultaría interesante conocer qué pasa, según Duhalde, con las mujeres que no tienen hijos, ¿poseen esa característica femenina de la escucha o sólo la poseen quienes conciben?.

Polémica aparte, Chiche Duhalde sintetizó que "debemos escucharnos más, acercarnos más, construir para adelante".

Por otro lado, habló de la convocatoria que le hizo Juan Schiaretti para integrar el espacio peronista disidente que conforma y para competir por una banca en la Cámara de Diputados. "En las campañas no hay ningún tema de preocupación concreto, si bien se discuten temas reales son difíciles de interpretar por la gente común. Cuando eso sucede, la gente cambia de canal", sostuvo.

"No se habla de cuánto le cuesta a la gente darle de comer a su familia, de las dificultades para ir a la escuela, para alquilar o lo difícil que es atenderse en salud. Tenemos muchos problemas concretos y de eso no se habla", desarrolló, y agregó: "Seguimos discutiendo el pasado y no hablamos de los problemas del futuro que es tan cambiante que tampoco alcanzamos a comprenderlo".

Por último, Duhalde señaló que el problema es la falta de diálogo entre los partidos políticos. "No podemos juntarnos, no podemos hablar entre nosotros, nos ladramos, nos echamos las culpas y no creo que no haya habido un político, un presidente o gobernador con errores. Si nos paramos ahí estamos mal", concluyó.