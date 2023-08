Qué tan viables son las propuestas de Javier Milei, desde la mirada de economistas sanjuaninos

De acuerdo a lo que el mismo candidato a presidente ha manifestado en más de una oportunidad, entre sus propuestas en caso de asumir la presidencia el 10 de diciembre se encuentra reformar la estructura del Estado dejando solo 7 ministerios, como son Economía, Justicia, Interior, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores, Infraestructura y creará el Ministerio de Capital Humano.

Por otro lado, aseguró que eliminará la obra pública estatal, reemplazándola por un esquema de iniciativa privada.

Una de las propuestas más llamativas es la dolarización de la economía nacional, estableciendo una competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libre o la dolarización de la economía.

También hizo mención a reducir un 15% el gasto público, hacer lo mismo con los impuestos, reformar el sistema laboral argentino, eliminación del Banco Central, eliminación de subsidios económicos, esquemas tarifarios “realistas”, promover las inversiones eliminando las restricciones cambiarias y establecer una reforma agropecuaria, entre otras.

Muchas de estas propuestas de campaña han sido cuestionadas no solo por figuras políticas que no corresponden al espacio libertario, sino también por académicos, figuras reconocidas a nivel mundial y ciudadanos comunes, pero evidentemente generaron un importante impacto entre los electores, que fueron quienes le brindaron su voto el pasado 14 de agosto.

Al respecto, Tiempo de San Juan dialogó con los especialistas en economía Gustavo Ruiz Botella, Osvaldo Rebollo y Diego Hagmann, quienes analizaron si las propuestas son factibles de aplicar, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra el país, con un dólar oficial recientemente devaluado, el blue por las nubes a nada de alcanzar los $1.000 y remarcaciones diarias en los precios.

Para Rebollo las medidas solo pueden ser aplicables si se las analiza desde un punto de vista político. “Todo es viable de aplicar cuando hay consensos políticos. Sabemos que lo que beneficia a un sector perjudica a otro y ese otro sector no se queda callado. Si no hay un plan general que lo contenga, generará mayores problemas. La economía es una ciencia porque tiene que tener un método, procedimiento y respaldo. Y ese respaldo es clave”, remarcó el especialista. En el mismo sentido opina Ruiz Botella, asegurando que, en caso de no haber un consenso, difícil sería contener el estallido social de los sectores que se vean perjudicados por los recortes.

“No podés terminar con los planes sociales de un día para el otro porque vas a tener un estallido social importante en la calle. Lo mismo con el ajuste jubilatorio, o el ajuste de sueldos. Cuando queres acordar cada sector involucrado va a salir a protestar a la calle y vas a tener un número importante de manifestantes. Al ser un ajuste de esas características, implicaría que hay mucha gente que se quedaría sin trabajo, sin ingresos, y es difícil que ese sector de la población pueda sobrevivir en el corto plazo. Tal vez en el largo plazo sí, pero si no se generan fuentes de trabajo, es difícil hacer ese ajuste que básicamente va a contener el sector social más vulnerable”, señaló Ruiz Botella.

La dolarización de la economía es una de las propuestas que más debate ha despertado en todo el país. Al respecto, Ruiz Botella señala que para poder hacerlo es necesario contar con una base monetaria, que el país no tiene. Si bien hay dólares en Argentina, esos dólares tienen dueño y los protegen para ganarle a la inflación, entonces no los van a hacer circular. Asegura: “Tener una base monetaria en dólares es muy difícil, porque no hay de donde sacarlos y con los dólares actuales si tuviera que actuar representaría una devaluación de más del 100%, porque no alcanzarían los dólares que hay para hacerlos circular. Si se puede hacer gradualmente, que es algo que le escuche a Milei decir, que quien deposite plata podrá retirar en dólares, mientras tanto los pesos que están en circulación seguirán. Una cuestión gradual que llegará a que todo el mundo tenga dólares”.

Entonces, ¿por qué Javier Milei dio el batacazo en las urnas de las PASO y es un fuerte candidato para ser presidente? Diego Hagmann señala que, si uno se toma la molestia de analizar los distintos programas, en la mayoría de los casos son mediadas enunciativas o declarativas, como bajar la inflación, pero sin detallar cómo se haría. “El único que presenta un programa fuerte es el sector de La Libertad Avanza, con medidas sumamente detalladas en todas las políticas, como son la monetaria, cambiaria, mercado laboral, entre otros. Es el único programa que se ve consistente, por lo menos en lo que se ve. La victoria de Milei tiene que ver no solo con factores economicismo, sino lo que está pasando con la inseguridad también”, asegura.

Por su parte, Rebollo sostiene que la gente que ha votado a Milei más que por el programa económico es por un discurso de reacción, pero faltan los pormenores.

Lo cierto es que ha pasado a penas una semana, y faltan bastante para que los argentinos volvamos una vez más a las urnas (la cuarta para los sanjuaninos). En el medio, no faltarán las chicanas, las propuestas de campañas, las medidas desesperadas del oficialismo por recuperar imagen positiva y electores, estrategias de Juntos por el Cambio para volver a ser la oposición dominante y los esfuerzos de Milei y su equipo por sostener el liderazgo en las próximas elecciones. Octubre será un mes clave para la sociedad toda.