La noche en que un operador de Javier Milei anticipó el resultado de las PASO en San Juan y el país

Es anecdótico, pero no menos relevante en la escritura de la historia inmediata. La noche del 11 de febrero de este año, un operador político del candidato a presidente de la Nación, Javier Milei, contó a este diario cómo saldrían las elecciones del 13 de agosto. No lo hizo en términos numéricos -ni los más afilados consultores imaginaron el resultado del domingo pasado-, sino en ideológicos. Anotó su explicación en una servilleta de café de 18x18. La foto quedó guardada por cuestiones de azar.

Tal como previó en mayo la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, fue una elección de tercios. Ocurrió a nivel nacional y a nivel provincial, con algunas diferencias menores de posicionamiento. En el país, ganó Milei, siguió Juntos por el Cambio -con Bullrich primera- y luego Unión por la Patria, con Sergio Massa como vencedor en su interna. Los guarismos entre sí, son menores. Algunos analistas lo definieron como “menos que un empate técnico” por la cercanía de los resultados: 30,4%, 28,2% y 27,2%, respectivamente.

No sorprendió que haya tres espacios con capacidad competitiva de ir a las generales, tampoco que haya un eventual balotaje si no se sacan la suficiente ventaja. Sorprendió la cantidad de adeptos de la figura del León. El periodista Sebastián Olivera dijo en Off the record, el streaming de Tiempo, que tuvo comunicación con el consultor Eduardo D’Alessio al día siguiente de los comicios y que ni con toda la cautela racional de las encuestas “se sacaba una foto similar al resultado de las elecciones”. Los más optimistas habían medido a Milei en 20%. “Le pifiaron por 11%”, resaltó.

Profesionales, locales en este caso, consultados por este diario, adhirieron a esa lectura del propietario de la consultora D’Alessio IROL. Otros remarcaron “en ciencias sociales no hay esquemas que predigan el futuro y podemos encontrar uno que diga que gana Larreta, otro que Bullrich, en ese contexto hay cierto nivel de relatividad”. Sin embargo, en el caso del operador sanjuanino de Javier Milei, el azar o la lectura política fina o la capacidad de interpretación de una investigación universitaria, hicieron que pudiera anticipar el resultado en cuanto a posiciones.

1bad6cb5-7db8-4790-aa7a-456ae6d9ec32.jpg La servilleta.

Esa noche, en un café en las inmediaciones del centro, con un cortado en la mesa, una servilleta a la mano y la lapicera de la moza, el hombre de Milei explicó que, en la década de los ‘90, leyó una investigación de la Universidad Austral -una casa de estudios privada ubicada en Pilar, Buenos Aires- que “dice que en el mundo la política se mueve de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En el único lugar del mundo donde se mueve diferente es en la Argentina porque existe el peronismo”.

Acto seguido, ahondó: “El peronismo se disfraza de izquierda y de derecha. El movimiento no es lineal, es transversal, porque gana el peronismo de derecha o el antiperonismo de izquierda, o el peronismo de izquierda o el antiperonismo de derecha”. Entonces, según el razonamiento del esquema, “hoy gobierna el peronismo de izquierda, era lógico que quien tomara el discurso del antiperonismo es el que va a ganar”. En este caso, ese cuadrante formado por los ejes cartesianos está representado actualmente por el León libertario.

“Era lógico que quien tomase ese rumbo, ganase. Es por eso que Patricia Bullrich tomó ese discurso. Pero Milei le ganó de mano porque tiene más fundamento y porque no tiene historia política”, en cambio, “Patricia tiene una historia de montonera que no se puede sacar de encima”, desarrolló el mileísta. No obstante, también dijo que existe una posibilidad mínima de que ese razonamiento falle. Pasó una vez: en el 2001. “Fue el único momento donde bajó el movimiento”.

Ahora, luego de recordar aquella explicación, que reafirmó, el alfil local del economista de línea austríaca, dio a conocer que el domingo de las primarias cerró su equipo de trabajo. “No nos movemos ni un centímetro”, dijo, en referencia a que no aceptarán nuevos dirigentes ni tampoco serán más agresivos en la campaña visual. De acuerdo a lo que comentó, habrá distribución de votos en puntos neurálgicos de la provincia y no mucho más. Aunque sí hay un rival discursivo elegido para la ocasión proselitista. Será la conducción de la Universidad Nacional de San Juan. Ya hubo cruces y habrá más rounds.

“Vamos a defender las ideas de Milei y le vamos a responder con datos a todos los que busquen atacarnos”, dijo. De hecho, algo así sucedió el viernes, en conferencia de prensa, cuando el coordinador de la mesa de Milei en San Juan y candidato a diputado nacional José Peluc, pidió al secretario de Finanzas de la Unsj, Ricardo Coca, que había difundido que el costo de un año de estudios rondaría los 2.000.000 de pesos, que busque el problema al interior de la institución.

Peluc expresó: "Le digo al licenciado Coca, que se encarga de la economía de la universidad, que no solamente saque la cuenta de cuánto se invierte en un alumno por año, que calcule el sueldo del rector, que es el doble. No le tengan miedo a los vouchers, la gente va a elegir en qué universidad estudiar".

En ese mismo encuentro ante el periodismo, el coordinador difundió números que más tarde la Secretaría Electoral Nacional validó. “Hemos recuperado un punto y medio en el recuento. Imagínense si buscábamos los votos en las urnas”, afirmó. La Libertad Avanza ganó en diputados, parlamentarios del Mercosur y en la presidencial, sólo perdió ante Uñac en senadores por la exigua diferencia de 214 votos. Naturalmente, los libertarios sanjuaninos están envalentonados y piensan que no hay vuelta atrás, que "el cambio es irreversible" y que los más de 7.000.000 de votos son el piso y no el techo.