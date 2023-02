La estrategia de los libertarios de Javier Milei en San Juan: sublemas, outsiders y visitas del "león"

Lo primero: no habrá anuncios oficiales en tanto no "baje la espuma" de la puja oficialista. La idea es demorarlo lo máximo posible para que los peronistas "no se roben la marquesina". Las fuentes calificadas del espacio dijeron que cuentan con que la ola de Milei a nivel nacional impacte en San Juan. De acuerdo a la consultora Zuban Córdoba -cuya encuesta se realizó sobre 1.300 casos mediante cuestionario domiciliario en los principales centros urbanos del país y con un margen de error de 2,7%-, el "león" como candidato individual alcanza el 16,2% de los votos, por encima de Horacio Rodríguez Larreta (14,6%) y Sergio Massa (13,4%). Entonces, pese a que las elecciones del 14 de mayo son sólo provinciales, piensan en la tracción de la figura del economista.

Lo segundo: justamente, esa tracción va a ser motivada con fuerza por los libertarios sanjuaninos. De acuerdo a las informaciones preliminares, el economista vendrá dos veces antes de la fecha de los comicios. La primera será poco después de anunciar formalmente a los candidatos del espacio -que cambiará de nombre en San Juan y en todo el país por un problema judicial con partidos menores-, la segunda será antes de la veda de mayo para apuntalar el lema en su conjunto. En la cabeza de los operadores está organizar algo diferente a la visita del 2022, cuando casi no tomó contacto con la gente, sino que se reunión con empresarios y la prensa. "Nos pidió no hablar de política", comentaron, "por eso no visitó la sede partidaria".

Sin embargo, la presencia de Milei generó un cimbronazo en la Peatonal, con cientos de interesados -algunos llevados en combi, otros que pasaban y se quedaban- y también definió la política de acuerdos que debía/debe tomar la coalición sanjuanina. "Con Juntos por el Cambio, nada", dijo en noviembre del año pasado. "Es una construcción destinada al fracaso", agregó. Es más, pese a la insistencia local en la posibilidad de una alianza panopositora -por el desdoblamiento de los comicios-, Carlos Kikuchi -publicista, íntimo del economista libertario- sostuvo la posición. Todo indica que no habrá unidad.

No obstante, atrás quedó la frase del ex integrante del equipo de comunicación del ministro Domingo Cavallo sobre no presentar aspirantes. "Si tenemos un armado potente, con candidatos que nos garanticen más del 10%, probablemente juguemos. Si no, pasamos de largo", dijo cuando estuvo en la provincia. Pero ahora el rumbo es otro. No sólo habrá candidatos, sino que son prolíficos los sublemas. Cada partido -ya constituido o en formación- pondrá uno. La Cruzada Renovadora apostará por el apellido, será la ex senadora Nancy Avelín o la hija de Alfredo Avelín Nollens, Luciana, una economista que integra la Federación Económica y que "es un cuadro técnico". El Partido Libertario irá con su presidente, Yolanda Agüero. La, por ahora, agrupación Ideas de la Libertad, pondrá en la cancha al hijo del empresario de los medios y la salud Hugo Ramírez, Agustín. El Partido Demócrata aún no define.

La estrategia está en "guardar" o no al líder de Acción por una Democracia Nueva (Adn), Martín Turcumán. "Si llegamos al 10% -que estamos seguros- entre los candidatos que tenemos, no hay necesidad, podemos ser generosos y no presentar, sino ayudar al resto de los candidatos", dijeron los operadores. La elección local, de acuerdo a lo que expresaron, está para empezar a posicionar. Pero el plato fuerte es la primaria nacional y las generales. "Ahí vamos a competir porque habrá una lista 100% de Adn", comentaron.

Dentro de cada sello o espacio libertario, la línea será presentar "outsiders". Es decir, personas que se mantuvieron alejadas de la política electoral y optaron por el emprendedurismo, el comercio o el mundo empresario, con mayor o menor éxito. Hasta hoy, el armado con nombres fijados es Ideas de la Libertad. Su presidente, Carlos Montiveros, irá por la intendencia de la Capital. En Rivadavia estará Graciela Verón. En Chimbas, el profesor Carlos Gómez. En Santa Lucía, el médico Marcelo Varela. En tanto, otro ejemplo, es el Adn de Chimbas, que tiene como candidato a diputado departamental al empresario Javier Pelletier.