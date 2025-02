Qué pasó con las obras para San Juan que Milei accedió a financiar

¿Qué pasó con las obras comprometidas con Nación? ¿Se está cumpliendo el acuerdo?. Ante la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN, el ministro de Infraestructura orreguista, Fernando Perea, respondió sin vueltas: "No, por el momento no".

En junio del año pasado, tras un meeting de Orrego con Francos, se destrabaron cinco obras fundamentales para la provincia. Además de ser importantes por su utilidad, se buscaba la reactivación para que se pueda generar la mano de obra necesaria para cientos de familias sanjuaninas. Se calculaba oficialmente que se emplearían unos 4.000 obreros de la construcción.

image.png Marcelo Orrego y Guillermo Francos en junio de 2024.

¿Cuáles son las obras que entraron en el acuerdo? Se trata de algunas ya iniciadas y otras a iniciar: el tramo de la Ruta 40 Sur- San Juan - Mendoza; las distintas etapas de la Planta de Saneamiento de Rawson; el Acueducto El Tambillo, en Iglesia; la Tercera Etapa del Sistema Cloacal de Jáchal y el Acueducto Gran Tulum. De ellas, la ruta hacia Mendoza es en realidad financiada por el BID mediante un crédito blando a la provincia, pero se necesitaba el OK de Nación que opera como una especie de garante.

Perea dijo que Nación no cumplió "por el momento". Especificó: "lo que es el tema de escuelas, que teníamos pactado 11.000 millones que es la deuda que tenían, hemos recibido 1.200 millones". A la par, aclaró que "vamos a seguir avanzando. Nosotros no vamos a parar, vamos a avanzar. Lleguen o no lleguen los fondos nacionales, vamos a seguir con la construcción de las escuelas".

Por esta carencia nacional, el orreguismo buscará seguir con su Plan B, que ejecutó en 2024, que es encarar con fondos provinciales la obra pública. Pero no llegan a costear algunos de los proyectos que iba a financiar Milei: "Hay obras que podemos avanzar, hay obras que no podemos avanzar hasta que no tengamos directamente una definición de Nación", se lamentó.

Sobre las obras que sí pueden pagar desde las arcas locales, el ministro mencionó escuelas y viviendas, "que nos han dado que avancemos y después más adelante veremos si recibimos los fondos o no". Y remarcó que "el gobernador quiere seguir avanzando. No podemos parar".

¿Cuáles son las que no pueden hacer con fondos provinciales? Respondió que Procrear es un ejemplo. En San Juan hay dos complejos de este plan nacional, uno muy avanzado que se busca poder ser manejado por el IPV para lo que se necesita el traspaso desde Nación. "Procrear es uno que tenemos ahí, que es una pena pasar todos los días, yo lo veo, y una estructura que tenemos y no podemos avanzar. Pero yo creo que a principios de marzo vamos a tener ya una definición si siguen o no siguen". Sobre si hay alguna negativa de pasarlo a la provincia, Perea dijo que "todavía no hemos recibido nada. Simplemente lo están evaluando en la respuesta que hemos tenido".