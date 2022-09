¿Qué pasó con el fenómeno de los docentes autoconvocados en San Juan?

El ejemplo más demostrativo de la actualidad de los docentes autoconvocados sea el último paro al que convocaron para el 16 de septiembre. Hubo una adhesión muy baja. De hecho, la ministra de Educación, Cecilia Trincado, dijo que "tenemos asistencia muy regular en las escuelas" y remarcó que las pocas faltas estaban dentro de los parámetros normales. Un escenario muy distinto al de hace cuatro meses, cuando hubo siete días seguidos de paro y movilización con niveles altos de ausentismo. La cartera ministerial difundía los datos: no solía bajar del 70% en primarias y secundarias en las escuelas públicas. Fue algo diametralmente opuesto.

whatsapp-image-2022-05-26-at-102157-am-2jpeg.webp El antes. Así fueron las manifestaciones de autoconvocados en junio.

Según dijeron desde adentro, las circunstancias son muy diferentes y hasta admitieron que "se desinfló el fenómeno" por dos razones: la recomposición salarial del 65% que obtuvieron en junio y la politización-partidización del movimiento. Referentes departamentales apuntaron que "la gente que nos organiza no está preparada". Lo graficaron con el mismo para del 16 de septiembre: "No puede ser que convoquen un día antes, ni siquiera hubo 24 horas de anticipación para consensuar la medida".

Es lo mismo que ven los gremios docentes -UDAP, UDA y AMET- desde afuera. "Hay una anarquía", coincidieron los voceros. "Son grupos que ni siquiera están afiliados a sindicatos docentes, sino a otros estatales que les dan beneficios por coseguro", dispararon. No es discurso muy diferente al de junio. Pero es cierto "falta de organización" que mencionaron los referentes autoconvocados es la anarquía que describen los sindicalistas. Además, los miembros paritarios -que se sientan a negociar con el Gobierno local- pidieron que los grupos "se afilien" porque es como se dan "las luchas en democracia". "Hay que ir por dentro de las instituciones", manifestaron.

No obstante, hubo un mea culpa a la crisis de representatividad que se vivió meses atrás, "los reclamos son legítimos". Aunque recalcaron que "hay que bancar un poco más a los gremios que pelean las negociaciones con una patronal muy dura". Lo resumieron con una frase simple: "Nos cuesta conseguir lo que conseguimos" como "los cambios en antigüedad y radio en los sectores más populosos". También la pulseada para "que no se cobre plus y al docente le quede más plata en el bolsillo".

Naturalmente, para los sindicalistas sanjuaninos el acuerdo fue el mejor de los mundo posibles, no el ideal. Desde el Gobierno piensan que fue "un esfuerzo mayúsculo" porque totalizaron un 100% de incremento salarial en un año y activaron la cláusula gatillo para enero y febrero del 2023. Es una suba del 35% en cuatro tramos. Sin embargo, no conformó plenamente a los docentes. Por eso, una parte de los autoconvocados salieron a pedir que sea en una sola cuota. La otra parte, mayoritaria, "está en tensa calma". La "participación bajó" reconocieron los manifestantes, pero todavía queda la "indignación". La cuestión es que no hallan la forma de motorizarla. "Hay indignación sin participación", reflexionaron.

d5f646a7-5ab5-47c0-b665-31cd10d86708jpg.webp El después. Al menos por ahora, bajó notablemente la participación de los autoconvocados.

Ahí entra el tema de la partidización. En un inicio, la masa autoconvocada fue tan heterogénea que hubo facciones de izquierda, libertarios, ex afiliados a UDAP e independientes. Cada uno intentó llevar agua para su molino. Se notó cuando algunos convocaron a un "sanjuaninazo" y concurrieron pocos. El sector de los independientes fue claro en ese momento -y ahora- al decir que "no queremos ir contra el Gobierno, le reclamamos porque es lo justo, pero nada más". Son los que ponen paños fríos. Al menos, así lo sienten ellos ante la ebullición de sectores que "no son tan representativos".

En el sistema de organización actual, los maestros toman y comunican las decisiones a través de grupos privados de WhatsApp. Proponen tres ideas, las votan y siguen el camino de la más elegida. La idea es minimizar los malentendidos o las jugadas políticas. Por eso, hay grupos con referentes por departamento. Luego esos referentes informan la decisión de sus maestros. Y finalmente, tras la votación, viralizan el comunicado. De allí surgió la medida de permanecer "en estado de alerta y movilización" sin paro para cumplir con las jornadas pedagógicas de este jueves y viernes, que están destinadas a debatir la salud mental tras los suicidios juveniles recientes.

La posición del Gobierno de San Juan es otro factor. La experiencia de mayo/junio marcó un rumbo: adelantarse a las necesidades, consensuar mejoras con los sindicatos antes de tener que negociar fuera del ámbito paritario. La ministra de Hacienda tomó posición de mando al no poner en la mesa el petitorio de los autoconvocados y al descontar el día de paro. "Tenemos la obligación de asistir toda vez que somos servidores públicos, tenemos un empleador y como cualquier lugar de trabajo, si usted no asiste justificadamente debe descontarse el día", dijo la funcionaria. “Entendemos que es un acuerdo muy significativo ya que hemos alcanzado el 100 % en el incremento de los salarios", remarcó.