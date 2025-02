Qué opinaron los periodistas sanjuaninos sobre el caso Jonatan Viale

Desde criticar al asesor presidencial Santiago Caputo por interrumpir la entrevista hasta considerar que por el episodio no hay que meter a todos los periodistas en la misma bolsa. Algunos periodistas sanjuaninos opinaron sobre el hecho que puso en el tapete la labor profesional de los comunicadores sociales y los medios de comunicación, más precisamente el segmento del reportaje de Jonatan Viale en Todo Noticias que se filtró luego de ser omitido en la emisión del canal televisivo, en el que se ve a Caputo cortar el interrogatorio, acercarse al presidente para hablarle al oído y a Viale accediendo a no tocar el tema de la causa judicial.

-Gustavo Martínez

"Me parece lamentable, me parece penoso, lo vemos ahí a un Jonatan Viale no cumpliendo justamente el rol de periodista sino de lacayo del poder ¿Qué tipo de credibilidad le queda si permite que una declaración sea interrumpida o cambiada o editada para evitarle complicaciones judiciales a su entrevistado? Justamente me parece que debió reiniciar la entrevista después de que se interrumpió pidiendo que Milei aclare ese punto y no dejarse manipular de esa manera por un asesor presidencial. No sé, yo en todo caso me levanto y me voy, pero me parece que es una actitud muy soberbia la de Santiago Caputo interrumpiendo de esa manera al presidente como figura presidencial cuando está dando su punto de vista sobre lo que sea que esté hablando ¿Quién es Santiago Caputo para interrumpir de esa manera? Para mí no hay explicaciones por parte del periodista ni justificaciones que valgan. Es penoso y me parece fuera de lugar que ahora se ponga el acento o se pretenda poner el acento en descubrir quién difundió el crudo de la nota y no precisamente en estos vicios del periodismo complaciente que tiene el poder desde el oficialismo".

-Daniel Tejada

"Hay un pacto tácito o implícito en toda entrevista periodística. Funciona como un contrato no escrito: el periodista pregunta hasta donde quiere y el entrevistado responde hasta donde quiere o puede. En ese contrato legítimo se disputa la habilidad de uno para preguntar y repreguntar y la habilidad del otro para evadir o focalizar en su propio interés. Si ese contrato se rompe, deja de ser una entrevista y se convierte en otra cosa. En una pieza de propaganda, posiblemente. La filtración -¿involuntaria?- de TN puso al desnudo esa ruptura del contrato periodístico. No solo dejó al descubierto la limitación de las preguntas sino también una intervención flagrante para filtrar las respuestas. Díganle como quieran: entrevista no es".

-Celia Illanes

"No estoy sorprendida. Es un estilo que tiene el presidente Javier Milei de relacionarse con la prensa. Si es grabado el periodista sabe a qué se expone. El canal y el periodista aceptaron reglas de juego. No aclarar oscurece".

-Adriana Vera

"Mi opinión sobre el tema es que tiene dos aspectos. Por un lado, un mal manejo de la entrevista que después se evidenció. Lo grave de esto es que no se trata de cualquier entrevista, se trata de una de las entrevistas más esperadas, que era saber la opinión del presidente de la Nación sobre el tema del escándalo mundial. No era cualquier entrevista y se llevó mal, se manejó mal y eso quedó en evidencia. Por otro lado, que toda esta situación abona esa falta de credibilidad que está teniendo el periodismo y que cada vez va creciendo en función de ciertos personajes o determinadas empresas de línea periodística o con una determinada editorial, que son los que a veces marcan determinados rumbos, sobre todo a nivel político. Pero no todo el periodismo es así, esto simplemente es tal vez lo que está más expuesto. En general, el periodismo es buscar la verdad y en este caso me parece que hay mucho show y no se está centrando en la verdad o en el foco que todo esto debe tener, que son las situaciones graves que han ido sucediendo. Se pierde el foco en lo verdaderamente importante".

-Enrique Landeau

"Creo que como a todos sorprende esa situación, a Viale se lo ve sorprendido en ese momento, como así también al Presidente, es una situación difícil de manejar, creo que fue intempestiva, poco feliz y totalmente desubicada fuera de lo que ellos defienden como libertad en torno a las acciones de cada uno de los sectores. Viale se sorprendió bastante, pero bueno en el medio de esa entrevista, en el medio de la adrenalina, creo que le faltó la actitud de ponerse más firme y sacarlo a Caputo o hablar de una manera más contundente en cuanto a la presencia, defendiendo su posición. Después, por supuesto, ya con el enojo de haber recibido todas las críticas que recibió y todo, comenzó una disputa entre sectores periodísticos que aparentemente tienen algo más debajo, porque hacer periodismo de periodistas no es bueno, sacar rédito de las falencias no es bueno. Quizás la crítica constructiva, marcar bien el suceso después de la aparición de ese vídeo, que habrá que ver si fue filtrado por omisión o una acción predeterminada, definida para algo y lo que dijeron algunos periodistas que habían sido compañeros de él y lo que él respondió en torno a diferentes aspectos, creo que eso hace que nuestra profesión siga cuestionada, siga con un dejo de falta de credibilidad en algunos aspectos y nos deja dentro de lo que es la estructura de la relación poder/medios de comunicación, medios de comunicación/periodismo, periodismo/poder desde todos los puntos de vista. No solamente poder económico financiero sino fundamentalmente el político en no muy buena situación. Creo que hay que aclarar bien esos términos porque no hay que meter a todos en la misma bolsa como alguna vez lo hizo el presidente Milei en torno a la situación que se ha generado y hay más ahora".

-Gastón Sugo

"En una entrevista grabada es común que tenga que interrumpirse la misma por múltiples razones. Por ejemplo, un desperfecto técnico, por inconvenientes del periodista o entrevistado como tos, hipo, estornudo, etcétera. Se detiene la charla y luego se retoma. En el caso particular; que se haya publicado la entrevista sin editar, deja al descubierto internas en TN, ya que no es creíble creer en errores humanos en esos niveles. ¿Está la política detrás de todo? No lo descarto".

-Claudio Leiva

"Creo que Viale no manejó correctamente la interrupción de la entrevista, no lo debería haber permitido. Sabemos que es el presidente, pero bueno, dentro de lo posible tratar de poner límites. Ahora, la preocupación que me genera es que ante la sociedad quedamos todos los periodistas como que podemos ser manipulados, que toda la información está manipulada y no es así. En muchos casos hay periodistas que se pueden manejar con la verdad dentro de lo posible. Y lo otro que me preocupa es el destrato que tiene permanentemente el presidente Milei con la prensa, con descalificaciones, con términos agraviantes. No es el trato que nos merecemos los periodistas".

-Gisel Moreno

"Una situación muy difícil de manejar para cualquier periodista creo, sin importar el apellido, no era fácil para ningún profesional sentado ahí, en ese momento. Es fácil darse cuenta del momento tan incómodo que pasó el periodista y la mala elección de Caputo de entrometerse en la entrevista para que hoy todo el mundo esté opinando sobre lo sucedido. Viale seguramente tuvo mil modos de reaccionar pero seguramente fue la correcta. Insisto que no estuvo cómodo con esa situación tan inoportuna".

-Ariel Torres

"La verdad que como periodista me dio cierta vergüenza ajena. Es parte de la degradación de la profesión porque el periodista tiene que preguntar y no acomodarse a las respuestas que sean las más convenientes para el entrevistado de turno, más allá de que sea el presidente. En ese sentido, me parece que muestra lo peor del periodismo y deja en evidencia esto que por ahí se habla mucho, sobre todo en redes, de periodistas censurados o serviles a tal o cual funcionario político y que terminan siendo operadores de los mismos. ¿Y cómo lo manejó después, sobre todo en su aparición el día después en su programa? Me gustó y le valoro que haya pedido disculpas, que haya dicho que se equivocó y, sobre todo, que se arrepiente de no haberlo frenado, de no haberlo mandado a la mierda a Caputo en el momento en que le interrumpió la entrevista. Eso sí, valoro que haya dicho que se equivocó, que se arrepiente de no haber actuado de otra forma. Porque él podría no haber aparecido varios días en su programa, que haya dado la cara también me parece valorable. Después, como negativo, terminó también girando en torno a un montón de excusas y acusando y hablando de otros colegas que habían 'cobrado' por la campaña".