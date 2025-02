Jonatan Viale habló de la entrevista con Milei: "Mi error es que me faltó firmeza para echarlo a la mierda a Santiago Caputo"

Tras el escándalo suscitado, Viale pegó el faltazo a su programa de radio matutino en Rivadavia. Tampoco asistió a su programa nocturno en la señal TN "¿La ves?", pero dejó su descargo grabado.

"Era mucho más fácil quedarme tapado en la cama. Vino un amigo a decirme que no me deje quebrar, que no les dé el gusto. Estoy por respeto a ustedes que me siguen. Yo tengo para decirles es que ni en pedo los voy a defraudar. No me voy a dejar quebrar por un grupo de resentidos y malas leche que quieren destruir mi credibilidad", comenzó Viale.

"La mitad de mi vida la pasé en la TV. Es como estar en mi casa. Paso la mitad de mi vida en vivo. Hace 20 años que de alguna forma comparto la vida con ustedes. Para los que tengan alguna duda de mí, nunca jamás, en la perra vida agarré un mano de ningún gobierno. Rechace todas las oportunidades que tuve", aseguró.

"Íbamos una hora en las que le preguntamos todo, les hizo 37 preguntas sobre el caso $LIBRA. En la última pregunta se mete Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. Porque en el final dice que va a consultar al ministra de Justicia, y ahí Caputo se da cuenta que está cometiendo un error delicado, porque el ministro de Justicia no es su abogado, y Caputo comete una grosería. Se metió de la nada, cortó la nota", recordó. Y agregó: "Mi error es que me faltó firmeza para echarlo a la mierda a Santiago Caputo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AdriSanchez32/status/1891990544294801692&partner=&hide_thread=false “No tuve la firmeza de echar a la mierda a Santiago Caputo”



Durísimo descargo de Jonatan Viale.



Si me apuras, acá hubo doble opereta. N la nota y al periodista. pic.twitter.com/mXfXPyXAW6 — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) February 18, 2025

En su mensaje, Viale cargó repetidamente contra los colegas que lo atacaron, o no lo defendieron. Entre los segundos está Nacho Ortelli, compañero de Viale en Rivadavia, que hizo silencio esta mañana cuando el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, al aire, opinó con sarcasmo contra la actitud de Viale en la entrevista al presidente. "Esperaba otra cosa", lamentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GinoViglianco/status/1891811535648923898&partner=&hide_thread=false Pichetto atendió a @JonatanViale: "Si la entrevista sale mal, la hacemos de nuevo" pic.twitter.com/ajA8Jinw4n — Gino (@GinoViglianco) February 18, 2025

Entre los primeros, las redes asumieron que casi todos los palos fueron para Eduardo Feinmann, periodista con el que Viale protagonizó, en los últimos tiempos compartidos en La Nación +, situaciones bochornosas. Al poco tiempo Viale se fue, "o me fueron, no sé", Feinmann se quedó, hasta ahora que fue contratado por A24. En esa señal, hoy fue lapidario con la actitud como entrevistador de su ex compañero de plató.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1891961182422028585&partner=&hide_thread=false Dura crítica de Feinmann a Viale: "Un periodista que no tiene ni idea qué hacer" pic.twitter.com/goMhFYALCY — TeleBizarra (@TeleBizarra) February 18, 2025

Viale acusó a este periodista innombrado (que la masividad tuitera asimila a Feinman) de haber recibido "un sobre marroncito en un estacionamiento" por parte de un candidato en la campaña del 2023, "que yo no agarré. Yo me fui, vos te quedaste", disparó. Además de Feinmann, indicó que entre los supuestos "ensobrados" habría dos colegas más.

El candidato en cuestión sería Horacio Rodríguez Larreta, ya que, según apuntó Viale, el político que pagaba el sobre "sacó algo de 11 puntos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Trumperizar/status/1891991427120353282&partner=&hide_thread=false Viale prendió fuego a Feinmann y lo acusó de recibir las valijas de Larreta jajaja pic.twitter.com/UtfSkmF618 — Mati Smith (@Trumperizar) February 18, 2025

Otro de los atacados por el periodista fue el ex presidente Alberto Fernández, de quien no pudo creer que "predique moral. Cerrá el orto, Alberto, no les pegues a las mujeres", sentenció.