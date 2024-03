Qué es lo que más le importa a San Juan del discurso de Javier Milei

Corría el rumor de que el presidente Javier Milei iba a plantear en el inicio de sesiones una convocatoria a gobernadores, para bajar el nivel de conflictividad con los líderes de los territorios provinciales. Sucedió, pero no fue tal cual lo esperado. En el final de su primer discurso ante la asamblea legislativa, el León anunció el “Pacto del 25 de Mayo”, constituido por 10 directrices básicas sobre el rumbo de país que planea. La firma del acuerdo implica dejar abierta la posibilidad a discusiones futuras relacionadas hasta con la actual distribución de la coparticipación, que el mandatario considera "extorsiva". Los escenarios para San Juan, ante un pacto que promete ser un cese del conflicto Nación vs Provincias si es firmado por todos los gobernadores.

Milei planteó el acuerdo como un nuevo pacto fundacional. Con un contenido diametralmente opuesto, el pacto guarda similitudes con la idea de Sergio Massa de convocar a un acuerdo nacional. Sin esquivarle a la posibilidad del conflicto, les dijo en la parte final del discurso: “Hago una apuesta a que los gobernadores me demuestren que estoy equivocado y que están dispuestos a ceder sus privilegios de casta para que sigamos adelante. Si eso no ocurre, seguiremos adelante nosotros solos", apuntó, al mismo tiempo que indicaba cuáles eran las condiciones para que disminuir la confrontación. Primero, firmar la Ley de Bases y apoyar el mega DNU a cambio de un paquete de alivio fiscal. Y, si no aceptan seguirá el versus.