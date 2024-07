Qué es la "Ley Hojarasca", el proyecto que busca "eliminar" más de 100 leyes vigentes

Repercusiones Los gremios sanjuaninos, a favor del examen de ingreso al Estado propuesto por Sturzenegger: "Si no entran acomodados e inútiles"

Según explicó el propio funcionario en su cuenta de X (ex Twitter), por indicaciones de Javier Milei la cartera ministerial que comanda se centrará en profundizar el proceso de libertar económica y ayudar a la implementación de la reforma del Estado habilitada por la Ley Bases. “El mejor ejemplo de los beneficios de la libertad económica es la derogación de la ley de alquileres que generó un aumento de la oferta de inmuebles y una caída de 40% en el valor real de los alquileres. Imaginemos esto replicado en otros sectores” , escribió.

Posteriormente, en el mismo hilo, explicó que se retomará con la Ley Hojarasca. “Leyes obsoletas que representan riesgos a la libertad económica, trabas, o son simplemente obsoletas (como las que regulan las carreras de palomas, obligan a trámites imposibles, o promueven la contaminación)”.

Esta semana, en una entrevista en Radio Mitre, Sturzenegger explicó un poco más sobre el contenido del proyecto. “Se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes”. Y agregó: “Se acumularon una serie de leyes que no son muy operativas. Te puedo dar algún ejemplo ridículo: en algún momento para los militares era muy importante el manejo de las palomas. Argentina todavía tiene una ley que regula el control de las palomas”.

Luego, enumeró otros ejemplos de la época en que gobernaba Juan Domingo Perón, aunque no indicó la fecha: “Hay cosas que no son tan anecdóticas, como una normativa de Perón, la Ley del Mochilero, que se hizo como parte de la lucha contra el terrorismo. Te exige que para andar por las rutas tenés que tener ese carnet, entonces si estabas en la ruta y no tenías ese carnet se hacía averiguación de antecedentes. Nadie la está usando, pero siempre puede venir alguien que sí”.

Y agregó: “También hay otra ley que le permite al Estado mover tu fábrica de un lado a otro”.

Si bien aún no ha llegado el texto del proyecto al Congreso, desde el oficialismo confían que no habrá problemas en obtener el aval necesario para lograr el visto bueno, ya que varias de las normas que se buscará anular son obsoletas o no están en vigencia desde la práctica.