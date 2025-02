Qué dijo el Gobierno de San Juan sobre aumentar el boleto de colectivo y el reclamo de los empresarios

"La verdad es que no tenemos un conocimiento oficial al respecto. He tomado conocimiento por algunos medios de comunicación de este reclamo. Sabemos que hay un reclamo salarial, un pedido en proceso, pero no tenemos conocimiento de que se haya firmado ningún acuerdo que convenga algún retroactivo, que es por ahí lo que he escuchado en algunos medios, que es algo que sí se ha convenido a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, pero no nos han puesto en conocimiento los empresarios de San Juan que ellos hayan firmado algún acuerdo salarial al respecto. Así que, por el momento, no puedo dar información al respecto porque no he tenido una comunicación formal", afirmó consultada sobre el asunto la ministra de Gobierno Provincial, Laura Palma .

Los empresarios nucleados en ATAP, mediante su presidente Ricardo Salvá, hicieron pública la imposibilidad de pagar una diferencia salarial que representa unos 3.000 millones de pesos, pago que tiene un ultimátum puesto por la UTA local para el 28 de febrero. Por eso, ATAP dijo que la única solución para garantizar la normal prestación del servicio es que el Gobierno aplique una readecuación de costos. En este esquema una opción es que se suba el precio del boleto y lo paguen los usuarios y otra es que el aumento lo absorba el Estado mediante una compensación de tarifas, como viene aplicando, para que no deba afrontar esta suba la gente.

image.png Palma, Orrego y Salvá en el acto de incorporación de nuevos colectivos de la Red Tulum que se hizo en diciembre, con el dique Punta Negra de fondo.

Palma se limitó a decir que "por ahora" no prevén autorizar una suba en el precio del boleto para viajar en la Red Tulum. "No es que hemos dicho que vamos a mantener el mismo precio durante el primer trimestre. Sí, lo que manifestamos fue que se iba a mantener por ahora. La verdad es que no te puedo asegurar eso (mantener el precio durante el primer trimestre). Va a depender, por supuesto, de los acuerdos salariales que se arriben en el futuro. Siempre eso es algo que mueve la ecuación económica financiera en este caso y puede afectar el valor de la tarifa", afirmó en rueda de prensa la funcionaria.

"Por el momento todo continúa igual", aseguró la ministra Palma sobre el precio del boleto de colectivo en San Juan.

Salvá dijo que si aplican una suba del precio del boleto ahora no les serviría para el pago que reclama UTA y que por eso habían pedido reuniones con el Gobierno en diciembre. Ahora, contrarreloj, buscan otra salida. Palma confirmó que recibirá a ATAP: "Mantendremos reuniones en estos días seguramente con las empresas y ver también cuál es la situación que se nos plantea desde el sector". No obstante, aclaró que "ellos son quienes mantienen las conversaciones salariales con la UTA. No hay una relación laboral del Estado con la UTA ni con los choferes, sino que la relación laboral la tiene la empresa. Pero por supuesto que los acuerdos salariales terminan influyendo en la tarifa".

La ministra se mostró prudente al decir que "hay que tener en cuenta que cuando se piden retroactivos, por ahí se complica, porque cuando uno hace una estructura de costos, no tiene en cuenta que después va a venir un retroactivo. Y yo no puedo salir a decirle al usuario 'pagaste 560 pesos y te voy a cobrar el retroactivo'. Eso es algo que se recauda día a día con la tarifa".

Además, consultada sobre su análisis respecto a un eventual paro justo para el inicio de clases, expresó que "la verdad es qu siempre, por supuesto, nos preocupa mucho que esté el servicio de transporte disponible. No solamente por la escuela, sino por todo aquel que lo usa y va a trabajar. Siempre hemos puesto desde el Gobierno de la Provincia todos los esfuerzos para que no haya medidas de fuerza. No nos gusta, no queremos, porque el perjudicado finalmente es el usuario. Y siempre hemos realizado los intentos, de hecho se viene manteniendo, se incrementó el subsidio que paga el Gobierno para no tocar la tarifa y para evitar que haya paros".

También aclaró que las medidas de fuerza recientes no fueron por incumplimientos del Gobierno de San Juan. "En el 2024, si yo no recuerdo mal, a lo mejor hemos tenido uno o dos días en todo el año que fueron medidas a nivel nacional, que se adhirió UTA en la provincia. Pero en realidad, paro del sector de transporte por algún problema, algún conflicto provincial, nunca existió porque siempre se dieron soluciones. Vamos a seguir trabajando siempre en ese sentido", subrayó.

Exigencias al servicio

Por otro lado, habló sobre cómo están funcionando actualmente las empresas de la Red Tulum que deben cumplir exigencias planteadas en el pliego de licitación.

Puntualizó sobre la puntualidad de los colectivos que "todos tienen un sistema de GPS, entonces hay un monitoreo que se hace en tiempo real de las unidades. Cuando nosotros vemos que alguna unidad no planificó el viaje o no salió, se aplican sanciones a las empresas y se intima. Escuchamos también si hay un reclamo del usuario, eso es permanente".

Además, respecto del confort de las unidades, afirmó que "en cuanto al aire acondicionado, es parte del trabajo que hemos realizado durante todo el 2024, pidiéndole a las empresas un plan de inversión para que cada día más unidades, o sea que todas tienen que tener aire, pero algunas unidades viejas no lo tienen. Entonces, del total del parque automotor, que son 550 unidades, 300 y algunas más son las que tienen aire, no es el 100%. Pero cada día que se renuevan, se van renovando unidades con aire".