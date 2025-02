UTA San Juan amenaza con interrumpir el servicio de transporte público a fines de febrero

El secretario general de UTA San Juan , Héctor Maldonado, adelantó este viernes que si los empresarios del servicio de transporte público no regularizan una deuda que mantienen con los trabajadores, se ejecutarán medidas de fuerza, por lo que no se descarta un nuevo paro de colectivos. El reclamo se haría efectivo a fines de febrero.

De acuerdo a lo comentado, en el acuerdo salarial firmado entre el gremio y las cámaras empresarias se establecía un aumento para los meses de noviembre, diciembre y enero, cuyas diferencias salariales debían abonarse en febrero. Si bien se solicitó que se sumará a la liquidación de sueldos que se hizo efectiva entre el 5 y 6 de este mes, desde las empresas habrían manifestado no contar con los fondos para hacerlo.

Ante este escenario, se propuso desde el gremio el pago de la diferencia el 20 de febrero, pero no habrían tenido la respuesta esperada. “Las empresas nos dicen que no pueden pagar, a menos que el Gobierno les otorgue una transferencia extraordinaria o un aumento de tarifas. Esto no tiene nada que ver con los trabajadores, ya que el acuerdo fue firmado entre las cámaras empresarias y la UTA”, acotó Maldonado.

Y agregó: “Lo más responsable como empresa sería confirmar una fecha. Dimos como opción con los salarios, dimos como opción el día 20, hemos negociado todo lo que hemos podido, pero hasta el momento se nos cuestiona directamente el pago, la imposibilidad de la empresa de pagarlo”.

Debido a esto es que desde UTA adelantaron que, en caso de no llegar a buen puerto en las próximas semanas, se ejecutarán medidas de fuerza. “Cuando nosotros agotamos todas las instancias y hablamos de medidas de fuerza, aparecen las conciliaciones obligatorias y demás, y se siguen renegando los derechos de los trabajadores, se nos sigue dejando al margen.

UTA San Juan dará plazo hasta el 28 de febrero para el cumplimiento de la deuda que los empresarios mantienen con los trabajadores. Caso contrario, se interrumpirá el servicio de colectivos en toda la provincia.