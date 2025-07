UTA y ATAP llegaron a un acuerdo: pago de deuda en fechas puntuales y se levanta la amenaza de paro

Principio de acuerdo entre UTA y ATAP . Eso se celebró esta mañana en la Subsecretaría de Trabajo, tras una audiencia en el marco del conflicto existente entre los empresarios del servicio de transporte público y los trabajadores. En el acuerdo se establecieron las fechas del pago de las deudas salariales que mantienen las empresas y desde UTA levantaron las amenazas de medida de fuerza que tenían previsto iniciar la próxima semana si no se lograba llegar a buen puerto.

Cabe recordar que durante la audiencia celebrada el martes de esta semana los empresarios llegaron con esa propuesta, la cual no solo fue rechazada por los trabajadores, sino que además despertó la molestia de la UTA que no demoraron en manifestar su descontento. Si para este viernes no se llegaba a un acuerdo, se iniciaría con medidas de fuerza el próximo lunes con paro de servicio por tiempo indeterminado.

Afortunadamente ese escenario no solo no se dará, sino que además gracias a lo convenido, los trabadores tendrán certeza sobre cuándo será el pago, respetando además variables como antigüedad, aguinaldo y viáticos.

Conforme a lo detallado por Maldonado, la deuda de mayo que venció en junio se estará abonando el 25 de julio. En un salario inicial, se trata de un monto de $70.000 que con la diferencia llega a $96.000.

Por su parte la deuda de junio que vence la semana que viene se estará abonando el 20 de agosto, junto con el anticipo.

Sobre este acuerdo, Maldonado detalló: “Se respetó el acuerdo salarial que se firmó en Nación. Los montos son los mismos, solo que ellos (los empresarios) pretendían un monto fijo y eso no lo podíamos aceptar. Pudimos llegar a un acuerdo, nos hubiese gustado que el pago se diera ayer mismo, pero lo positivo es que pudimos destrabar el conflicto, revertir la propuesta que ellos hicieron y garantizarles a los trabajadores cuánto y cuándo van a cobrar”.

De esta manera se pone punto final (al menos por ahora) a un conflicto que venían sosteniendo UTA y ATAP, con medidas de fuerza que afectarían de lleno a la población que necesita a diario tomar colectivos para llegar a distintos puntos de la provincia. Ahora resta esperar las fechas establecidas en el acuerdo para conocer si las empresas darán cumplimiento a lo firmado en la Subsecretaría de Trabajo.