“Mi papá resuelve, mi papá ayuda, me lleva, me trae, aguanta, acompaña, simplemente, siempre está”, escribió Daira junto a un compilado de imágenes familiares expuestas en TikTok. Y cerró con una frase que resume todo: “Feliz cumpleaños al gran amor de mi vida Te amo, pa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1943753494458249360&partner=&hide_thread=false El Yeyo, un papá que "resuelve": el emotivo video que le dedicó su hija al cuartetero de San Juan por su cumpleaños



Video gentileza: TikTok _ddaisosa pic.twitter.com/6BijCnBYsO — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 11, 2025

El video superó los 3.000 “me gusta” y recibió cientos de comentarios cargados de emoción. Entre ellos, una mujer recordó haber conocido a Daira recién nacida en la neo del Hospital Rawson: “Tu papá donó una estufa. Mi bebé no sobrevivió, pero me dio mucha felicidad volverte a ver. Me trajiste una gran nostalgia”.

Otro mensaje destacó la faceta más humana del cantante sanjuanino: “Humaniza tanto al ídolo verlo en su faz paternal. Gracias por compartirlo. Tu papá alegra la vida de muchas personas que trabajan y en su música encuentran la alegría cada fin de semana, a pesar de estar sumidos en una realidad que muchas veces es injusta y triste. Pero llega él con su voz, con su música, y contagia felicidad. ¡Tienes un papá con un don gigante!”.