Ante la amenaza de paro de choferes, los dueños de los colectivos de San Juan piden más fondos al Gobierno

"Indefectiblemente debe intervenir el Gobierno", dijo Ricardo Salva , presidente de ATAP , que nuclea a los empresarios que prestan servicio de colectivos en San Juan sobre cómo resolver el reclamo de los choferes nucleados en UTA , que amenazan con paro hacia fines de febrero si no les pagan un acuerdo salarial al que se llegó a nivel nacional en noviembre. "Nosotros pedimos la adecuación del esquema de costos del transporte. Y el Estado decide cómo lo va a hacer", afirmó en un claro mensaje hacia la gestión de Marcelo Orrego. Aseguran necesitar $3.000 millones.

Salvá dijo que esperan tener una reunión con el Gobierno de San Juan para encontrar una solución a esta encrucijada, y aclaró que si se diera una suba del precio del boleto no les serviría para pagar lo UTA reclama este mes. "Con una adecuación tarifaria en este momento, difícilmente las empresas puedan afrontar el costo de este mes, lo que hay que pagar hasta el 28 de febrero. Por eso le veníamos pidiendo al Estado provincial desde el mes de diciembre del año pasado, si la idea era aplicar tarifas. Porque acá no solamente el aumento es lo que hay que pagar en salarios. También ha habido modificaciones en el precio del combustible, en el precio de los chasis, en los demás insumos que es del transporte público, no es solamente salarios. Si fuese solamente salarios, posiblemente otra sería la situación", afirmó en diálogo con Radio Light este martes.

UTA dio plazo a ATAP para pagar las diferencias salariales antes del 28 de febrero y ante el incumplimiento amenazó con un paro que impactaría de lleno en el servicio de la Red Tulum. Salvá lo puso en números: "la actividad tiene 1.650 trabajadores, o sea que el aumento es escalonado y empieza pagándose una parte del mes de noviembre del año pasado que hay que abonarlo durante el mes de febrero, que son unos 80.000 pesos".

A través de recaudación de tarifa no es posible ya pagar esta deuda. Sin embargo, el empresario dijo que hoy el boleto mínimo de la Red Tulum debiera estar en los $770. La última actualización se dio en julio de 2024 cuando se aumentó el boleto de $470 a $560 la primera sección, mientras que antes, en marzo, había pasado de $200 a $470. "Me parece una buena decisión no tocar el precio del boleto. Siempre es beneficioso para la gente", aclaró Salvá.

Remarcó que las compensaciones tarifarias no son para las empresas sino que están orientadas al usuario. "Para nosotros es interesante que se entienda por qué las empresas reciben las compensaciones tarifarias. Se determina una tarifa y de ahí en más el Estado dice, 'no, esta tarifa no es apropiada para que se haga cargo la ciudadanía, por lo tanto hay una parte que la va a compensar el Estado. Así funciona el sistema', destacó.

Hoy el pago de salarios representa aproximadamente un 47% del costo que afrontan las empresas, afirmó. El empresario dijo que "el acuerdo lo firmó la Federación Argentina del Transporte Público con la UTA Nacional. No lo han firmado aquí. Y en todas las provincias en este momento se está discutiendo la misma situación. No es un tema que esté aquí en San Juan. Hay provincias que ya han acordado con los gobiernos y demás, otras que todavía están en esta situación. Pero creo que vamos a llegar a un buen puerto", afirmó.