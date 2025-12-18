Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Presupuesto Nacional 2026 , logrando una media sanción para el Gobierno de Javier Milei con 132 votos afirmativos. Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés crucial durante la votación en particular, cuando la oposición logró rechazar el polémico Capítulo XI. En este marco de tensión parlamentaria, los seis diputados nacionales por la provincia de San Juan mantuvieron una postura inalterable, alineada con sus bloques políticos, tanto en la votación general como en los capítulos específicos.

Otro escenario El Gobierno asegura que el Presupuesto que se aprobó en Diputados ya no le sirve porque vulnera el déficit cero

En la votación en general, donde se aprobó el proyecto, el resultado en el recinto fue de 132 a favor y 97 en contra. Los seis representantes sanjuaninos se dividieron: Cristian Andino y Jorge Chica, ambos de Unión por la Patria, votaron Negativo. Por su parte, los dos diputados de La Libertad Avanza (LLA), Abel Chiconi y José Peluc, y los dos legisladores del bloque Producción y Trabajo (orreguistas), Carlos Gustavo Jaime Quiroga y Nancy Viviana Picón Martínez, votaron Afirmativo. El Gobierno logró la aprobación gracias a una alianza que incluyó a la UCR, el PRO, el MID, y los bloques de gobiernos provinciales, incluyendo a San Juan.

El Presupuesto fue aprobado bajo un mecanismo de votación por capítulo y no por artículo, una estrategia impulsada por el oficialismo para agrupar temas sensibles. El duro golpe que recibió el Presidente ocurrió en la votación en particular del Capítulo XI, el cual fue rechazado por 117 a 123 votos. Este capítulo buscaba, entre otros temas, la derogación de la ley de emergencia en discapacidad, la eliminación del refuerzo al presupuesto universitario, y la derogación del beneficio de subsidios del gas en la zona fría. Gracias al rechazo de este capítulo, dichas normas se mantendrán vigentes.

La oposición peronista de San Juan celebró la derrota del Capítulo XI. El diputado Cristian Andino confirmó que su bloque votó en contra de ese capítulo, lo que resultó fundamental para que "no se derogue la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia de discapacidad". Además, al oponerse a este capítulo, también lograron sostener "el beneficio de subsidios en el gas en la zona fría, que también se buscaba eliminar en el artículo 67".

En contraste, los diputados sanjuaninos de LLA y Producción y Trabajo, al formar parte de la alianza de Gobierno que impulsó la votación por capítulos para lograr su aprobación, mantuvieron su apoyo a la posición oficialista que buscaba sostener el Capítulo XI.

El presupuesto, con media sanción en Diputados, pasa ahora a la Cámara de Senadores.

Argumentos

Cristian Andino, de Unión por la Patria, justificó su voto negativo general y particular, calificando el proyecto como un "presupuesto donde se plantean solo variables de ajuste". Enfatizó que el bloque peronista considera la universidad, la discapacidad y los jubilados como prioridades, y no como elementos a ajustar.

Embed - Diputado Andino, Cristian - UxP - Sesión 17-12-2025 - PL

En su exposición, la primera como legislador nacional ya que asumió este mes, Andino se enfocó en los temas que se buscaban derogar: "Una tiene que ver con el artículo 75, donde se deroga la ley de financiamiento universitario y donde además también se deroga el artículo de emergencia de para las personas con discapacidad". Añadió que para quienes provienen de familias humildes, el estudio es "la mejor herramienta que le podemos dar a nuestros jóvenes para que tengan mejores oportunidades laborales".

El diputado también criticó la situación de los jubilados, señalando que al recorrer la provincia le manifiestan que tienen que elegir qué medicamento comprar porque "no les alcanza" y no pueden pagar las boletas de luz o agua. Andino sostuvo que "gobernar es administrar prioridades para nuestro bloque. Las universidades, las personas con discapacidad y nuestros jubilados son prioridad, no son variables de ajuste". Además, mencionó que el presupuesto prevé "muy poquito" en obras para San Juan.

Por parte, la diputada Nancy Picón (Producción y Trabajo) defendió la necesidad de aprobar el Presupuesto y cuestionó a la oposición de Unión por la Patria. Picón inició su discurso recordando que la provincia dijo "basta de abusos" y que llegaron al gobierno junto a Marcelo Orrego.

Embed - Diputada Picón Martínez, Nancy Viviana - PyT - Sesión 17-12-2025 - PL

La legisladora destacó que "cuando escucho hablar de que bueno que no se está pensando en los jubilados, no se está pensando en las personas con discapacidad, no se está pensando en la universidad, la verdad es que creo que nacieron este partido de Cristina Libre nació hace poco y no sabe que esto está pasando hace mucho". Agregó que ella y su bloque acompañan las iniciativas que consideran necesarias "sin importar si somos del mismo espacio o no, porque lo que no vamos a hacer es una oposición que ponga palos en la rueda por poner".

Picón argumentó que la aprobación del presupuesto es esencial para la economía nacional: "Si nosotros logramos un presupuesto, lo que estamos haciendo es poder dar seguridad a quién, a los mercados que vienen a invertir este país y que van a generar una rueda de trabajo y que esa rueda de trabajo, sin duda, va a generar el crecimiento del país". Sostuvo que el proyecto asegura el gasto social con una partida del 70%, lo que garantizará "educación, vamos a asegurar salud, vamos a asegurar los jubilados, vamos a a asegurar lo que es el tema laboral". Concluyó reafirmando que "creemos en el consenso, creemos en el diálogo, creemos en la oportunidad y por eso, convencidos de que va a ser así, nosotros vamos a acompañar con el voto positivo este presupuesto, sabiendo que es lo mejor para el país, aunque algunos no lo vean".