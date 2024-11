Prestigioso medio inglés anuncia un "tsunami de juicios" contra la Argentina

El diario británico The Financial Times advirtió que la Argentina podría afrontar un "tsunami de juicios" ante tribunales internacionales por expropiaciones y cambios de pagos con bonos. Además, alertó que podrían complicar el programa económico que puso en marcha el presidente Javier Milei. " Demandas por decisiones tomadas por gobiernos anteriores, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al gobierno para que negocie" , señaló el tradicional periódico.

El medio de Gran Bretaña hizo referencia a una publicación que realizó Sebastián Maril, CEO de la consultora Latam Advisors, que estimó que las indemnizaciones en los casos en curso contra Argentina podrían ascender a US$ 31.000 millones sin intereses.

El experto en los litigios que enfrenta el país estima que las "fuentes gubernamentales argumentaron que la cifra era altamente especulativa, ya que incluye más de 12.000 millones de dólares en indemnizaciones estimadas por reclamos sobre los cuales los jueces aún no se han pronunciado".

La sentencia más grande es la de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF. Un juicio en el que la Argentina fue condenada por la jueza Loretta Preska, ese fallo de primera instancia fue apelado y se analiza en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

LITIGIOS CONTRA ARGENTINA

El medio de comunicación aseguró que "también se están acumulando silenciosamente otras reclamaciones. El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido se negó a escuchar la apelación de Argentina a una sentencia de 1.500 millones de dólares por cambios en la forma en que el país calcula el PIB, que redujeron los pagos de sus bonos vinculados al crecimiento". Por esa razón, advirtió que el Gobierno tiene hasta el 28 de noviembre para pagar a los tenedores de bonos o enfrentar una acción de ejecución.

El diario también remarcó que en agosto "un tribunal estadounidense se negó a anular un laudo arbitral de US$ 340 millones por la expropiación de la aerolínea Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno argentino en 2008". Y señaló que "otro tribunal estadounidense dictaminó que un grupo de acreedores que no pagaron sus deudas en el default soberano de Argentina en 2001 puede recuperar tres cuartas partes de un laudo arbitral anterior de US$ 417 millones mediante la incautación de algunos fondos argentinos depositados en Estados Unidos".