Preparan un acto sindical gigantesco para Cristina Kirchner, con un pedido muy especial

La fecha del acto tampoco es un detalle para pasar por alto: además de conmemorarse la Revolución de Mayo, se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia. Ese momento es considerado por algunos como el hito fundacional del kirchnerismo. Otros ubican la génesis en una derrota: la batalla perdida en el Senado contra las patronales rurales, con el voto “no positivo” de Julio Cobos a la resolución 125, en el 2008.

Asunción Presidencial Néstor Kirchner

Además de reiterarle el pedido de que encabece la fórmula presidencial, los asistentes le solicitaron que sea oradora en el encuentro.

De aceptar el convite, Cristina Kirchner sería la única que tomaría la palabra y, sostienen, podría anunciar su postulación. Algunos sindicalistas saliero muy esperanzados. Hugo Yasky, de la CTA, informó que "los 10 que fuimos planteamos que tiene que ser la compañera que encabece la fórmula para garantizar un nuevo mandato del Frente de Todos. La Argentina va a enfrentar un período difícil donde vamos a tener que pisar los callos a los poderosos de este país".

Y ante ese pedido, "en ningún momento dijo: ´Miren, muchachos, perdónenme, piensen en mí en otro lugar donde voy a estar pero no en la presidencia´, no dijo eso. Es inteligente que deje abierta todas las opciones. Ella encabeza las encuestas por la memoria popular y no como Macri, que por el desastre que hizo jamás, va a poder volver a gobernar. No es por generoso o magnánimo no se presenta a las próximas elecciones".

Entre los asistentes, además de Yasky, se contaron se contaron Sergio Palazzo (Bancarios), Edgardo Llano (Aeronáuticos), Omar Plaini (Canillitas), Daniel Catalano (ATE), Soledad Alonso (gremio de Anses), Walter Correa (Curtidores), Vanesa Siley (Judiciales), Sonia Alesso, Roberto Baradel (CTERA), Abel Furlán (UOM), Paco Manrique (SMATA), y Héctor Amichetti (Gráficos).