El inesperado reclamo de Dady Brieva a Cristina Kirchner: "¿Por qué no...

En su programa, Brieva está acompañado por Felicitas Bonavita, periodista de la Radio de Madres de Plaza de Mayo y la TV Pública, y Sebastián “Rinconet” Fernández, un hombre que desde las redes sociales llegó al grupo de Roberto Navarro y ahora acompaña al ex Midachi tras una salida tempestuosa de El Destape.

Lo que se escucha poco es una crítica a Cristina Kirchner, a no ser la elección de Alberto Fernández como candidato a presidente, lo que termina siendo más ofensivo para el mandatario que para la vicepresidenta.

En los últimos programas Dady Brieva es la expresión patente del desconcierto que recorre el sistema nervioso del frente de todos.

Internas a cielo abierto, pocos candidatos probables (y con escasa intención de voto) y un silencio: el de CFK.

Esta situación llevo al conductor a un pequeño monólogo mientras entrevistaba al sacerdote Paco Olveira: "Me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, de decir la conch..., de decir de todo", comenzó, disparando contra la dirigencia del peronismo en general.

https://twitter.com/Bobmacoy71/status/1645256417551568896 Dady Brieva: " siento que no movemos la aguja...me siento desilucionado...Cristina por qué no hablas decí algo que mierda, ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina..." pic.twitter.com/lwMCrVZ8Mw — Doctor House (@Bobmacoy71) April 10, 2023

"Cristina, ¿qué mierda?, ¿por qué no hablás? Decí algo, si ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto", reflexionó.