Inesperado: Por qué Baby Etchecopar defendió a Cristina

image.png

"Quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre, es falta de nutrición materna”, señaló ii Marco. Y remató: “Entonces vos decís: ¿quién es Cristina? Es una mujer muy resentida, que no curó su resentimiento".

Tanto di Marco como otros periodistas de la señal opositora venían cargando las tintas desde hace días con la información de que la madre de Cristina Kirchner es “madre soltera”, y que el hombre que la crio, de profesión colectivero, no es su padre sino su padrastro.

Según la información de Di Marco, su padre biológico nunca la habría recocido.

En medio del discurso de di Marco, Canosa, que la escuchaba atentamente, coló: “...sí, y aparte la abusaron a la hija siendo menor…”. Di Marco dejó pasar el comentario de Canosa y no profundizó.

https://twitter.com/_LauraDiMarco/status/1644407590468689932 Nadie ataca a su hija @SergioChouza , por el contrario expresé que siento pena por ella, que es víctima de esa madre. El ataque está en la cabeza de ustedes que han destrozado a esta sociedad. No me asombra que tengan cero empatía con las necesidades de la gente. https://t.co/y9joIFbVw7 — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) April 7, 2023

Toda esta escena provocó indignación en sectores de la política cercanos a la vicepresidenta, y hasta en algunos enemigos acérrimos de Cristina.

Una de las críticas a las periodistas provino del conductor Baby Echecopar, enemigo jurado de CFK.

"El otro día Canosa habló de la anorexia y la bulimia de la hija de la Presidenta, yo tuve el mismo problema con mi hija", introdujo el conductor, y más tarde agregó: "Decir que por la mamá es anoréxica o bulímica, miren que yo no soy cristinista precisamente, pero decir semejante… Mirá, detesto a los que diagnostican por televisión".

“Esto me parece una irresponsabilidad suprema, y no es porque vamos los dos a la misma hora. Yo lo apoyo a Viviana, me encanta el programa que hace, el estilo, pero ya golpes tan bajos por un punto de rating no hay que darle a nadie”, apuntó Etchecopar que mató dos pájaros de un tiro: se dio cierto baño de humanidad, y a la vez castigó a canosa, con quien viene cruzado desde que la animadora se pasó al canal de los Mitre-Saguier, y compite en horario con Basta Baby, que va por América.

"Las peleas en el ambiente se hacen con los pesos pesados, no con la familia ni los hijos. Dañar a la familia y a los hijos es el acto más cruel que puede haber", cerró Etchecopar