Por una paritaria trabada, hay peligro de desabastecimiento

Además del 131% de aumento, bien por encima de la inflación proyectada para el 2022, que en sus cálculos más pesimistas marca un 101%, Camioneros exige a las cámaras patronales un bono y adicionales.

La reunión que se llevó a cabo en las últimas horas no llegó a ningún puerto. Los empresarios se estiraron 3% más de lo ofrecido la semana pasada, de un 81% a un 84%, en un rubro en el que los salarios ya son bien altos.

La respuesta de Moyano promete el caos: “Nosotros pedimos 131% de aumento, más adicionales y un bono de fin de año. Si ellos ofrecen más lo vamos a discutir, pero el 84% no. Si vienen con otra ridiculez, vamos a empezar con las medidas de fuerza el miércoles que viene”.

“Nos están faltando el respeto”, agregó.

Pablo Moyano volverá a reunirse la semana que viene con las cámaras patronales, que incluyen a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga.

De no llegar a un acuerdo, Moyano advirtió: “Después que el Gobierno, los medios y los empresarios no le echen la culpa a los trabajadores camioneros, porque vamos a largar distintas medidas de fuerza. Si hay desabastecimiento, no es culpa de los trabajadores camioneros, que dieron su vida en la pandemia y hoy no fueron reconocidos".