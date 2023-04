Por primera vez, Andino reveló cómo supo que iba a ser candidato a vicegobernador de Uñac

El miércoles, el intendente de San Martín y compañero de fórmula del gobernador Sergio Uñac para las elecciones del 14 de mayo, Cristian Andino, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y reveló, por primera vez, cómo supo que iba a ser aspirante a la vicegobernación. Además, contó cómo estará atravesando la campaña: "Duermo tres horas por día".

Puntualmente, habló de Chimbas, donde tuvo una caminata minutos antes. "Los vecinos de Chimbas valoran la decisión fuerte del Gobernador de integrar a Chimbas a la provincia de San Juan porque siempre hubo estigmatización. El Gobernador invirtió mucho en infraestructura y tomó una decisión que valoro mucho: llevar la fiesta más importante de los sanjuaninos. Además de cloacas, asfaltos, viviendas. Se están construyendo 500 casas", explicó.

Lo más destacable de Andino fue la revelación sobre cómo surgió su candidatura. "Fue en dos momentos. En febrero, una o dos semanas antes de la firma del frente, charlamos con Sergio más que nada sobre la realidad de San Martín y cómo íbamos a encarar la estrategia electoral en el departamento. Veíamos la posibilidad de que fuese candidato a diputado o no. A partir de ahí, no volví a charlar políticamente con Sergio hasta el lunes previo a la presentación de listas. En un momento, en una elección compleja, iba a ser candidato a diputado departamental buscando hacer el mejor aporte electoral", contó en exclusiva ante la consulta de Natalia Caballero y Fernando Ortiz.

Luego, ya en marzo, "el lunes a la mañana anuncio mi candidatura, presentamos a mis candidatos a intendente y concejales. Termino de hacer ese anuncio y me llaman de Casa de Gobierno. Me fui a charlar con él y me pregunta qué pensaba. Si hay un cargo al que uno no puede aspirar es al de vicegobernador porque es una decisión personal del candidato a gobernador. Debe ser de confianza de él. Me preguntó si me gustaría ser y dije que para mí sería un orgullo. Quedó ahí en ese suspenso".

Pasaron las horas, y a Andino ya le "parecía que ya venía por ahí la situación." Es más, "a la noche hubo un acto de presentación de candidatos en San Martín y medio que les dije a los sanmartinianos: 'Hoy soy candidato a diputado, no sé mañana'. El martes me llaman de Casa de Gobierno, el Gobernador iba a ir a visitar el Registro Civil que estamos haciendo nuevo y ahí me confirmó oficialmente". De ahí la foto que subió Uñac en las redes, con las obras de construcción detrás.

La vida de candidato

"Estoy durmiendo dos o tres horas por día porque en la mañana sigo siendo intendente, un compromiso que tengo con los vecinos. A partir de las 15, voy a casa, me cambio de ropa y empezamos a caminar hasta las 21", comentó Cristian Andino.