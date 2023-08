Por el riesgo de saqueos, en San Juan reforzaron la seguridad en los centros comerciales

Por el riesgo de saqueos, en San Juan se dispuso un operativo de seguridad especial, que contempla el refuerzo de vigilancia en algunos centros comerciales de la provincia. Así lo confirmó el titular del área, Carlos Munisaga, quien dijo que "tenemos un operativo de prevención en las zonas comerciales, porque no es solo en donde están grandes cadenas de supermercados sino también en las zonas comerciales con mucha presencia policial, atentos a que haya algún indicio de que se pueda ocasionar algún hecho de vandalismo o de saqueo".

El funcionario dijo que "estamos muy atentos. La información está proliferando no solo en el resto del país. Hoy hay noticias en todos lados de la amenaza constante de saqueos y han habido algunos hechos vandálicos en algunas ciudades y San Juan no es la excepción. Entonces estamos muy atentos a esa información".

Munisaga afirmó que recibieron y reciben consultas desde los comercios locales: "están muy atentos pidiéndonos la prevención, por eso se ha dispuesto a la presencia policial en los centros comerciales, en los conglomerados más importantes que tenemos en San Juan".

Detalló sobre el operativo que "hay refuerzo de seguridad. No ha afectado esto en el funcionamiento normal de los comercios y sus horarios. En otros lugares, en otras ciudades, en Mendoza, cerraron antes. De hecho, ha tenido que salir el gobernador a dar una publicación hablando en primera persona pidiendo, por favor, que no se entre en conmoción y caos, porque ya está habiendo mayores consecuencias, que es generar el temor, el miedo, la consternación, que es lo que buscan este tipo de acciones".

Identificados y a Flagrancia

Por la instigación de este tipo de actividades, ya hay identificadas personas en San Juan: "Incluso se ha llegado a detectar autores de ese tipo de proliferación y de incentivación a este tipo de delitos y se les ha encausado, se les ha generado sumario", informó Munisaga en el programa Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan).

El funcionario recordó los antecedentes del año pasado y que son acciones penadas por ley: "Ese antecedente es importante traerlo a colación, no solo por lo raro sino también por las consecuencias. Fueron 20 personas sometidas a un proceso de Flagrancia, condenadas. Entonces no es gratis jugársela o ir por las dudas a una convocatoria, a ver qué me puedo traer. Sino que puede haber consecuencias graves y de hecho las hubo. Se le cayó con todo el peso de la ley. Y en estos casos estamos dispuestos a eso mismo. La policía y los fiscales están aprestos para llegar ahí en el momento y activar los procedimientos de flagrancia que sean necesarios para las personas que estén allí. Recordemos que cuando es en banda este tipo de hechos delictivos la autoría queda diluida y con la participación en el acontecimiento, la responsabilidad penal ya tiene gran peso para caer con las acciones".

En el tapete nacional está la discusión sobre si se trata de hechos armados o espontáneos desde la sociedad. Munisaga sostuvo que "no ha habido hechos ahora, simplemente hay algunas activaciones de grupos de WhatsApp. Hoy (por el martes) se activó un grupo que se llamaba Saqueo Lote 32 y convocaban al Átomo que está en calle Vidart en Rawson. Estuve ahí a las 20.30, era la convocatoria. Estuve en ese horario con mucha presencia policial de prevención, no aconteció nada".

Agregó que "los vamos detectando porque lo que tienden es a la viralización. A partir de que hay viralización siempre son grupos que proliferan la participación, al ingreso de participantes. Entonces siempre hay capturas que salen de esos grupos y permiten ya la identificación. Estamos detrás de los promotores de esos grupos. Ya vuelvo a decir, hay un audio que circulaba de una mujer en Caucete que incentivaba a saqueo expresando hartazgo y ha sido identificada y se le ha hecho una causa que está a cargo de la doctora Moya. Y así, a medida que vamos identificando, se va actuando para prevenir que esto tenga ese brote de contagio que es lo que se está buscando. Cuando se está incentivando a todo esto es que haya una conflictividad social. Claramente, esto está motivado, promovido".

Munisaga destacó que en todo este escenario de prevención hay un trabajo coordinado con la Fuerza Federal y con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el Gobierno de la Nación en general.

¿Hay motivación política para instigar los saqueos?

Para Munisaga "alguna motivación política hay. Lo que pasa es que no es tan fácil identificarla. Y no es visiblemente expuesta". Y profundizó: "Lo que se promueve es, 'hagamos esta acción delictiva', pero no se acusa de una pertenencia política. Pero sí la búsqueda de desestabilizar, de generar conmoción social, está detrás de estas iniciativas y por eso estamos muy atentos y con la prevención necesaria. Y también con la prevención general que implica saber que va a haber una sanción detrás, grave, como un delito de flagrante".

A la vez, el secretario de Seguridad reconoció que "los caldos de cultivo están. El problema social y económico que hay en el país, el problema que hay con que la plata no alcanza con el aumento de precios, eso es claro, innegable. Y a veces ese caldo de cultivo es aprovechado con esta motivación para generar caos y conflictividad social".

El funcionario dijo que este fin de semana hubo muchos aprehendidos en San Juan. "En estas 48 horas estamos hablando entre 300 y 500 detenidos. No quiere decir que haya sido por cuestiones de acción directa a generar este tipo de hechos, de saqueo o vandalismo, pero sí ha tenido mucho que ver la prevención en ese sentido. Por ejemplo, hubo algunas cuestiones de grescas que se generaron ayer en la noche, también en la zona del Átomo, en Vidart y Calle Superiora, en Rawson. Y tuvo que ver con un grupo de personas que estaban a 200 metros reunidos del Átomo y cuando llegó la Policía empezaron a tirarle piedras. Entonces ahí ya se produjo la situación de gresca y eso trajo aparejada la prevención de las cosas", detalló.