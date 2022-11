Polémica: albertista de la primera hora reveló como se arman los equipos de Gobierno

En una entrevista con Alejandro Fantino, el radical albertista admitió que no sabe qué fue lo que interrumpió su fluido diálogo con Alberto Fernández, que ni siquiera le contesta los mensajes de WhatsApp.

“Capaz tiene mil cosas”, analizó. “Si le escribo ahora y le insisto seguro me contesta, tampoco quiero romper las pelotas”, señaló.

Santoro en un momento de la entrevista se "pasó" de franqueza, y reveló cómo se arman los equipos de gobierno, si es que con todos los cargos se hace lo que quisieron hacer con él.

https://twitter.com/RPN_Oficial/status/1589771143598477314 La sorpresiva revelación de Leandro Santoro que dejó helado Fantino pic.twitter.com/MvvUfWGhJ2 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 8, 2022

“Se decía que Santoro iba a ser Viceministro, Jefe de Gabinete, Vicejefe de Gabinete”, recordó, en tercera persona, y comentó que mientras todos le preguntaban qué lugar ocuparía en el gobierno de Alberto Fernández, dada su cercanía, él no tenía información.

Finalmente, por consejo de Aníbal Fernández, le escribió a Alberto: “¿Hay lugar para mí en el gobierno?”. La respuesta lo dejó helado: “Vos nunca me pediste nada”. Santoro le replicó: “¿Hay que pedir para estar en tu gobierno? A mí nunca se me hubiese imaginado”.

Alberto Fernández le pidió entonces que se comunique con Santiago Cafiero, su futuro Jefe de Gabinete, cosa que Santoro hizo. La respuesta del actual Canciller fue la misma que la del que iba a ser presidente. “Santiago me dijo que me iban a armar una secretaria y yo le dije ‘ni en pedo’. Me dolió que no hayan pensado en mí. Se lo dije a Alberto y me respondió que no se lo pedí”.