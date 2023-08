Pichetto, muy duro contra Bullrich: "Cualquier cosa"

La medida, que produciría un desborde de argentinos para procurarse moneda norteamericana llevaría a, coindicen los expertos, un aumento sideral del billete verde y una consiguiente devaluación, con un brutal impacto en precios y salarios.

Consultada en el momento sobre como financiaría semejante descalabro, Bullrich dijo que ya tenían armada la ingeniería financiera, pero que todavía no podía decir de dónde obtendrían los recursos.

Horas después, cuando la criticaron por el “misterio”, aseguró que sería través de un “blindaje” al BCRA con dólares del FMI, es decir, un nuevo empréstito.

La declaración fue observada con asombro e incredulidad por la mayoría del arco político nacional. El oficialismo festejó la pifia, y su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta se apresuró a despegarse de la iniciativa advirtiendo que “quitar el cepo intempestivamente es una locura”.

Ahora quien cruzó a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri fue el ex candidato a vicepresidente de Cambiemos y actual precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto.

En primer lugar, se refirió al término blindaje, que recuerda los peores momentos del momento previo al 2001".

"No se puede decir cualquier cosa, las palabras tienen un fuerte peso en política", apuntó, y señaló que la propuesta de Bullrich " es más endeudamiento, no va por ahí. Los argentinos tenemos que salir con la nuestra. Hay que desendeudar al país y la Argentina puede hacerlo, yendo al mundo del trabajo y de la producción; no al mundo del plan".