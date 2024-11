Petri justificó el desplazo del Jefe de la Fuerza Aérea: "Tolerancia cero"

"Aquí no se usan aviones para trasladar diarios o llevar amigos, aquí hay austeridad, ejemplaridad y no hay encubrimiento o complicidad. La única posición posible era pedir el inmediato relevo", afirmó Petri.

Asimismo, el ministro de Defensa remarcó: "Hay tolerancia cero para los abusos de poder, las irregularidades, para la utilización de bienes públicos para cuestiones privadas. A partir de la confirmación de estos 32 vuelos irregularidades decidí relevar al brigadier Mengo como jefe de la Fuerza Aérea".

"Por supuesto que lo consulté previamente al presidente y éste inmediatamente respondió, estas cosas no son tolerables para nuestro Gobierno. El jefe del Estado Mayor Conjunto, (Xavier Julián) Isaac desconocía estos hechos porque no estaban en los manifiestos", sostuvo el funcionario en declaraciones a LN+.

Petri reveló que tomaron "conocimiento de que podrían existir situaciones de acoso y abuso de parte de Mengo" y precisó que están "garantizando que las víctimas puedan denunciar judicialmente y que no van a sufrir represalias, esto es fundamental".

"El 99 por ciento de las Fuerzas Armadas por no decir el 100 está alineada con esta decisión, estos ejemplos no los quieren, quieren los buenos ejemplos, por ejemplo, de los soldados que murieron defendiendo la Patria", señaló.

Y cerró: "Javier Milei es un presidente que dice lo que piensa y hace lo que dice y habla sin eufemismos, anteriormente me habían preguntado si la vicepresidente participa en decisiones de Defensa y había dicho que no y no participa en otras decisiones del Gobierno, eso lo transparentó ayer el presidente. No me hace ruido, ella es la presidente del Senado".