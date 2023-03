Perlitas, datos picantes y rumores, al filo del cierre de candidaturas (parte 1)

-Amiga pero no zonza. Verónica Benedetto es concejal de Rawson y la principal candidata en el menú de opciones que ofrecerá el frente opositor más fuerte, Unidos por San Juan. Es amiga personal de Eduardo Cáceres, de cuyo lado no dudó en posicionarse cuando se desató el caso Gimena. Ahora, Eduardo será candidato a gobernador y se podía deducir que la concejal con apellido goleador iría por ese lado. Pero no, Verónica decidió –seguramente orientada por el comando central- que será candidata en la lista de Marcelo Orrego: la candidata más potable, con la lista de mayor alcance. Por razones estratégicas, más allá de las afinidades. “Eduardo lo entiende”, dijeron del lado de Benedetto. Cáceres deberá buscar a otro para ir contra su amiga.

-¿Y el jefe? Llamó la atención que el gremio UPCN no se haya hecho escuchar apoyando la candidatura a intendente de la Capital de su abogado, el asesor letrado Carlos Lorenzo. Es que Lorenzo es el apoderado del gremio en todas sus presentaciones, íntimo del caudillo Pepe Villa. Pero resulta que no lo hace sencillamente porque no lo apoya: UPCN está del lado de la reelección del intendente Baistrocchi. Aunque parezca increíble, el poderoso gremio que supo respaldar a Aranda en la interna con Elizondo (y se atribuye peso en el resultado) no avala a su propio abogado. ¿Tiene incidencia el peso gremial? La historia provincial está plagada de ejemplos contradictorios, bien vale una columna especial el tema. La cuestión es que a Lorenzo lo respalda un grupo allegado como Hensel e Ibarra, pero no UPCN.

-¿Hay Fabián encerrado? El sábado, el giojismo recibió los avales en su sede para presentar a la agrupación ese mismo día. Hicieron conferencia y mostraron las cajas. No dijeron en on pero si se encargaron de difundir que entre los avales había unos 1.000 provenientes de Chimbas. Específicamente del sector del intendente Fabián Gramajo. En medio de los posicionamientos de quién está en que lado y la literatura que hay con Gramajo. No es un dato sino una versión. Del lado del intendente dijeron: "Nada que ver".

-Nación y provincia. El que sí se inclinó fue Franco Aranda, portador de la antorcha de Sergio Massa en San Juan. Decidió hacerlo por el lado de José Luis Gioja en lugar de Sergio Uñac, explicando que tiene viejas afinidades y tratando de no recordar algunas viejas discordias. Allí mismo alguien se animó a interpretar que las tres vertientes políticas a nivel nacional están con Gioja: el kirchnerismo, el massismo con Aranda y el albertismo con el bodeguero Azcona. Del lado del uñaquismo lo pararon en seco: “lo que no se dan cuenta es que es una elección provincial, y el más fuerte del todo el espacio es el gobernador”.

-Jugar donde lo dejen. Un candidato que había asomado en Rawson es Eduardo Camus. Ex integrante de la órbita de Gioja y ahora alineado con Juan Grabois –hasta acá el único postulante presidencial firme en el Frente de Todos- opera la línea recostada por izquierda y podría sumar diversificación en la oferta rawsina. Pero aún no hay definición, se lo escuchó decir que jugará “donde me dejen”. En este ajedrez, no sabe aún claramente dónde lo dejarán. Pero lo más probable es que haya una unión con el sector de Mauricio Ibarra.

-Traccionando por izquierda. Justamente en ese cálculo de quién podría sumar por izquierda, en Capital había expectativa con el nombre que arrimaría el giojismo para aspirar votos por ese flanco, disputando con Leo Gioja la intendencia. Resultó Agüero hijo, del PTP, un partido de la izquierda frontal. En el oficialismo esperaban un nombre más moderado del sector progresista. No por preferencias ideológicas sino por cálculo electoral sobre qué opción podría traccionar más.

-Y por el medio. En Capital también hay especial atención con lo que ocurra con el bloquismo y su capacidad de sumar votos a la cincha general. Allí quedó Graciela Caselles, luego de lidiar contra la conducción de Luis Rueda, entró en razón. Pero resulta que el apellido sólo no es garantía de punch electoral y los otros candidatos para la lista aún no asoman. Algunos que amenazaron que ser candidatos de la estrella, generación de hijos: Wbladino Acosta, Maratta, Bravo. Se verá cómo se comporta, sin el aporte de Alfredo Nardi, que está con Baistrocchi y no con su partido. Son votos que necesitan como el agua, ¿cuántos serán?

-Fabián juega afuera. Otro intendente Fabián, pero del otro lado. Es Fabián Martín, jefe comunal de Rivadavia, quien ya definió su apuesta en su departamento como se contó en esta columna. Pero resulta que ahora ha salido a apostar por candidatos fuera de su departamento, en este caso los limítrofes. Lo había hecho de manera encubierta con el Yeyo en Rawson en turno pasado y ahora de manera frontal en Zonda. Allí puso sus fichas en Giselle Fernández, ex reina del Sol y conductora de TV. No será una apuesta fácil más allá de competir contra un intendente flojo (Atampiz) que no puede ir pero se hace sentir en la urna. Sino va también contra armados propios, como Monla. ¿Señal de un salto provincial para Fabián?

-Chicana peligrosa en Chimbas. Hablando de fabianes, en el caso de Gramajo se conoce que tendrá como rival en Chimbas al bloquista Andrés Chanampa. El diputado salió a hacer un juego fuerte, redoblando apuestas de otros años. Tira munición pesada a la gestión, a la que le baja el precio diciendo que los éxitos provienen de la provincia. La semana pasada en Paren sacudió un misil afectivo. Dijo que en el bloquismo milita un puntal del intendente Gramajo: nada menos que su madre. Será?

-La última recta, lo más difícil. Hasta acá, todos dicen que son candidatos, pero llega la hora de la verdad y hay que traducir esa vocación en avales, candidaturas, respaldos. No sólo los afiliados que apoyen con su firma, que van de un lado a otro de acuerdo al interés. También encontrar postulantes en 10 departamentos por lista, más concejales titulares y suplentes. En Unidos por San Juan los avales corren de unas manos a otras, también postulantes prestados. Hubo una mano de la UCR y Actuar con Vallejos, pero el que no encuentra candidato a vice y en algunos departamentos es Marcelo Arancibia. Lo mismo ocurre en Desarrollo y Libertad. No sería extraño que varios que levantaron la mano, no puedan juntar los requisitos y deban pasar.