Peluc, post balotaje: llamadas de Milei y Orrego, rol en el Congreso y "veto" en cargos nacionales

Las visitas de Milei y el Pacto de Acassuso

Peluc recordó que Milei visitó dos veces la provincia -una vez en 2022 y una vez en este 2023-. Ayudó a la instalación del libertario en la sociedad local. No hubo más arribos del león porque "nosotros medíamos que eso no era prioridad, la sociedad ya lo había conocido. La prioridad era nuestro trabajo", dijo. Reconoció que la estructura de La Libertad Avanza se relajó durante las elecciones generales del 22 de octubre: "La militancia se confió".

Por eso, dijo que "nos hacía falta ese apoyo del sector de María Eugenia Raverta", que fue consecuencia del conocido Pacto de Acasusso -un acuerdo entre Milei y el expresidente Mauricio Macri, junto a Patricia Bullrich- y que repercutió de manera favorable en la provincia. El ala halcón de Juntos por el Cambio desplegó su estructura en favor de los libertarios y pesó en la fiscalización -que era el punto débil de La Libertad Avanza- en todos los departamentos sanjuaninos. "Nos permitió tener este éxito", enfatizó Peluc, "ese plus nos hacía falta".

No obstante, para el legislador nacional electo, el resultado "fue el esperado". Incluso contó que en el búnker de Milei hubo apuestas internas y ganó la opción de un triunfo del 60/40 sobre el peronismo local. "Eso no significa que podríamos haber sacado este resultado en otras elecciones porque íbamos enganchados a otras cosas y la gente se confió", agregó. Pero puntualizó que "el éxito es de Javier Milei, es el que dio un mensaje de esperanza, la gente lo entendió y ahora tenemos que trabajar muchísimo".

Economía y Congreso

En cuanto al rumbo económico, el coordinador de Milei en la provincia dijo que el nuevo presidente "va a apuntar en todas las provincias, no solamente en San Juan, a autosustentarse. No quiere decir que saque la coparticipación de una. La idea de Javier es ir guiando a los gobernadores para que se autosustenten. También queremos ayudar a las provincias que no lo logren". En el caso local, "hay que generar mucho turismo, más producción, más industria".

En ese sentido, Peluc confirmó que Milei "sacará impuestos nacionales que ahora van a manejar las provincias. Un ejemplo es el tema de las patentes". Es decir, retornará a las provincias el cobro de algunos tributos que habían sido delegados a la Nación.

DSC02732.JPG José Peluc, en Tiempo.

En relación a la presencia de los libertarios sanjuaninos en el Congreso de la Nación, Peluc contó cuál será su agenda, que involucra la educación emocional y el servicio militar obligatorio. "Cuando me tocó ser diputado provincial no había ley de Educación, nos pusimos con eso a pesar de ser cuatro diputados. Lo único que no logramos fue la educación emocional. Ahora la idea es que nuestros jóvenes puedan manejar sus emociones. En la sociedad de hoy hace falta", afirmó.

Sobre el servicio militar obligatorio, reflexionó: "Toda la sociedad debe estar preparada para defenderse. La Argentina tuvo otra Argentina cuando hubo servicio militar obligatorio. Tal vez, la palabra obligatorio no cierra mucho en la sociedad. Pero es cierto que nuestros jóvenes de antes tenían otros valores, otras conductas y otras disciplinas a partir de una formación de defender a la Patria". Añadió que "mirá lo que nos ha costado, tenemos que vivir una crisis como la que vivimos hoy para defender la Patria. Tenemos que despertar a la sociedad para que la defienda sin tener que llegar a esto".

La relación que viene con Marcelo Orrego

Peluc contó que Marcelo Orrego lo llamó justo en el momento en que estaba dando el discurso de la victoria. Ergo, minutos después le devolvió el llamado. "Hemos quedado en juntarnos. Yo le he dicho que cuando él quiera. Vamos a ser el senador -Bruno Olivera-, quien te habla y una autoridad del frente", informó. Sin embargo, dijo que no incidirá en la relación entre gobernador y presidente electo. "Yo no tengo que articular nada. Él tiene que decirme qué San Juan quiere porque nosotros vamos a ir con una propuesta a Javier, que está basada en un estudio", entonces Milei deberá "comparar lo que presentamos y lo que presenta el Gobierno de San Juan de forma institucional".

7c21641c-0049-43db-897b-a7376f77bbf7.jfif

Llamado de Milei, futura reunión y cargos nacionales

En tanto, ni bien Milei conoció el resultado macro y los resultados en las provincias, llamó a Peluc para dar las felicitaciones de rigor. "Javier estaba sorprendido del resultado. Destacó el buen canal de comunicación con los fiscales", comentó El diputado libertario también informó que el lunes que viene tendrá una reunión con el presidente electo y con Karina "El Jefe" Milei.

Sobre los cargos nacionales, Peluc fue taxativo: "Hay que cerrar muchos de esos". Cabe recordar que hay casi 40 organismos nacionales con asiento en San Juan. Los principales son: ANSES, PAMI, Vialidad Nacional, y la delegación del Ministerio de Desarrollo Social. El resto son satélites de esas instituciones. Por eso, "vamos a empezar ocupando los espacios y con el tiempo se van a ir cerrando".

Todavía no hay nada definido en cuanto a nombres a ocupar esos jugosos -tienen altos sueldos y manejan una estructura que permite "hacer política"- y tampoco lo habrá en breve. "Los cargos son del presidente. No es una decisión mía. En San Juan podemos tener el poder de veto de consulta", afirmó Peluc.