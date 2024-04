Peluc le pegó a su par libertario Olivera por la escandalosa suba de las dietas en el Senado

El diputado naciona, en diálogo con Radio Estación Claridad este viernes, dio una explicación sobre la conducta del senador de LLA. "El senador Olivera habló conmigo en la noche anterior. Yo tengo relación con él, siempre hablamos de lo que se va a tratar. Y me había comentado que en labor parlamentaria habían pedido que se tratara el tema del aumento. Para que haya un tratamiento tiene que haber un proyecto. Ahora, este proyecto lo firman, por supuesto, todos los presidentes del bloque. El senador Olivera es vicepresidente del bloque. El presidente del bloque no estaba... Por supuesto, cuando lo hicieron, lo firmó para que se tratara".

No obstante esta suerte de justificación, Peluc criticó fuertemente a Olivera y los otros 6 libertarios que estuvieron en la sesión, porque votaron en contra pero no dijeron nada. "Si lo viste el vídeo del tratamiento, el silencio es cómplice. Y obviamente estoy totalmente en contra de que ninguno haya levantado la mano para decir 'me opongo, no estoy de acuerdo'".

"Ellos votaron contra el tratamiento porque ya lo sentían como se iba a hacer. Y después siguen la sesión. Ninguno dice, 'muchachos, estamos hablando de este tema'. Es un tema en silencio, en el recinto. Y pudieron estar como observadores. No sabía cuál era el tema que estaban tratando. Porque cuando lo presentan, es el proyecto que todos los senadores tenemos en las manos. Pero no te queda ni la versión taquigráfica de lo que se trataste. Entonces eso es lo que yo repudio. Y, por supuesto, yo repudio el aumento que se ha dado, que ni en el salario más pequeño de ninguno de los ámbitos se ha aumentado el 100%", aseguró Peluc.

El diputado nacional dijo sobre los senadores, incluidos los libertarios, que "puede ser también que sean una nueva casta. Pero serán juzgados internamente en los partidos, en las frentes y por la sociedad". Y aseguró sobre Olivera que "obviamente tengo que sentarme con él también para escucharlo. Enseguida seguramente lo haré. Para que me comente cómo terminó siendo".

El legislador puso en duda que se pueda mantener este aumento en el Senado y dijo que si pasa algo similar en Diputados lo va a repudiar, debido a la repercusión social que tuvo. "La verdad que no sé, pero si algo le debe dictar la conciencia, es que en la situación que está viviendo este país, el aumento en estos montos es repudiable".

"Es una situación que tendrá que explicar Olivera"

¿Cuál puede ser la consecuencia dentro de La Libertad Avanza para Bruno Olivera? Peluc lanzó que: "No lo puedo adelantar, pero recibió llamados de todo el partido y del frente y es una situación que la tendrá que explicar.

Además, en lo personal, expresó que lo que hizo Olivera "A nosotros con (Martín) Turcumán nos costó muchísimo construir todo esto", dijo sobre ADN, el partido al que reporta Peluc. "Un error como este va en contra de lo que hoy necesita la sociedad. Para mí en lo personal es gravísimo".

Y concluyó: "Es el voto popular que repudiaba todas estas cosas. Yo no me olvido de nada. Cuando las cosas te cuestan, las valoramos".