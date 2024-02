Paso de Agua Negra: los planes urgentes de Boric y qué pasará con el túnel

En diálogo con Tiempo de San Juan, Luna Penna aseguró que el túnel no ha sido descartado como opción y que Boric mandó a rever los estudios sobre esta megaobra. Los múltiples estudios de factibilidad que datan de más de dos décadas, hechos por consultoras especializadas internacionales que dan el sí a la obra, son los mismos que había cuestionado la gestión de Piñera y usados para desestimar la construcción de este esperado proyecto, que perdió así envión político en los últimos años.

Cuando asumió Boric en marzo de 2022, la gestión del entonces gobernador Sergio Uñac buscó recuperar los lazos con el país vecino para concretar el ansiado túnel, pero no se supo más del tema, lo que acrecentó la incertidumbre en San Juan sobre la voluntad del nuevo presidente para esta megaobra.

Ahora, Luna Penna echó luz sobre la postura presidencial. "El túnel es un proyecto que hoy día la situación económica de ambos países hace que sea algo complejo la obtención de financiamiento, pero sin duda que es un proyecto de relevancia", aseguró.

En este marco, los chilenos están apostando a una especie de poderoso "mientras tanto". El enviado de Boric explicó que "nosotros estamos enfocados en nuestra gestión y en este tiempo, en poder fortalecer Agua Negra como un paso comercial. Eso significa seguir pavimentando, seguir haciendo las mejoras para poder favorecer al menos el paso de vehículos de carga menor y poder ya establecer vínculos", expresó.

Lo que buscan en Chile, y que tiene un guiño en Vialidad Nacional y en el Gobierno de San Juan, es darle un nuevo uso al paso, el comercial, que hoy se utiliza con fines turísticos. Para eso es necesario asfaltar y brindar condiciones de seguridad para vehículos de carga, que deberían usar la traza actual y subir a más de 4.700 metros sobre el nivel del mar, para cruzar la cordillera y llevar su mercancía hacia el puerto de Coquimbo, con salida al Pacífico y al mercado asiático.

El otro objetivo, dijo Luna, es poder alargar el funcionamiento del paso, que históricamente se viene dando en los veranos únicamente. Esto, porque se deben hacer intensos trabajos para despejar el camino que se tapa de nieve y hielo. "El otro gran desafío es poder mantener este paso abierto más tiempo durante el año", expresó el chileno. De hecho, ya hay experiencias satisfactorias en las últimas temporadas, sin ir más lejos la última tuvo apertura hasta Semana Santa, con fríos intensos arriba de la montaña.

Ambas metas son las mismas que persigue el túnel, solo que este último prevé menos complicaciones con las bajas temperaturas debido a que está proyectado a baja altura, y con más potencial para grandes camiones. Por ahora, se avanzaría en que haya un camino seguro para camiones más pequeños y el tiempo que sea posible de acuerdo al mantenimiento del pavimento. Eso sí, primero hay que asfaltar lo que queda en ripio consolidado, a uno y otro lado de la cordillera, que son alrededor de 70 kilómetros en total, unos 32 del costado argentino.

Qué piensa Gabriel Boric sobre Agua Negra

Luna Penna reveló la postura de Boric sobre Agua Negra: "El presidente tiene un interés de poder potenciar los distintos pasos y la comunicación entre ambos países, a lo largo del país, y sabe que tenemos una condición especial en la provincia de San Juan. Y hemos decidido poder potenciar este Paso. Con los recursos disponibles el túnel no es una posibilidad hoy, pero sí creemos que podemos avanzar con fortalecerlo trabajando en el Paso".

Respecto de si Boric piensa igual que Piñera, respecto que no es viable el túnel como estaba planteado en los estudios de factibilidad, Luna respondió que "nuestra gestión ha decidido revisar aquellos estudios. Para nosotros es una discusión que hoy día, por la situación económica, no es algo que podamos priorizar. Pero sí la unidad del túneles de Vialidad Nacional en Chile se encuentra estudiando el Paso junto a otras alternativas, pero hoy día más bien lo que nos concentra es poder, en esta gestión, en los dos años que nos quedan, dejar sentadas las bases para hacer una mayor integración real".

¿Cuáles son las opciones que manejan? Es decir, ¿los chilenos buscan completar la presentación en el trazado actual, o puede haber, por ejemplo, otro túnel en otro lugar? El emisario presidencial dijo sobre esto que "en paralelo se está avanzando en mejoras y en pavimentar algunos tramos más cercanos, pero también estamos trabajando en la posibilidad de poder hacer estudios de vías alternativas, en un nivel intermedio al túnel que sí nos puedan generar este objetivo de poder proceder a mayor integración comercial".

Contó también el chileno que Vialidad Nacional de Chile está generando estudios en esa materia. Se mostró cauto con la idea de abrir otro túnel, en otro lugar que no sea el que habló por décadas. "No, eso requiere que se hagan los estudios. No, hoy día no podemos dar la certeza de que eso, pero no nos cerramos a esas posibilidades- Hoy día estamos en la fase de estudios".

Luna aseguró que para este plan de pavimentos "nosotros tenemos presupuestos destinados para poder seguir avanzando en esta pavimentación".

Agregó el chileno que "ya hemos acordado generar reuniones pronto para poder seguir planificando y coordinando cómo vamos a hacer desde nuestro lado. Ya tenemos los presupuestos asignados".

image.png El delegado presidencial chileno, Galo Luna Penna, fue recibido este jueves por la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma.

Por lo pronto, el chileno le expresó estas intenciones a la ministra de Gobierno, Laura Palma, con quien se reunió este miércoles y con quien pudo también plantear acuerdos en torno a las veranadas, que son las que permiten a los animales chilenos pastar en territorio argentino y que se dan en Calingasta, por ejemplo. También participó del encuentro el Jefe de Gabinete de la Seremi de Gobierno Luis Enrique Valdebenito, que estuvo al frente de la Casa de San Juan en Chile y es gran conocedor de las gestiones para desarrollar Agua Negra.